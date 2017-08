La transformación digital desde la perspectiva femenina

Alcanzar competitividad a nivel regional, transformar los talentos y aumentar los niveles de empleabilidad son algunas de las principales metas que se quieren alcanzar con los procesos de transformación digital en las empresas y organizaciones. Esta es una de las conclusiones a las que se llegó durante el desarrollo del Congreso Internacional de Tecnología Andicom 2017 y que tendrá lugar en Cartagena hasta este viernes.

Precisamente, la transformación digital fue el tema central del evento, del que hicieron parte expertos en emprendimiento, innovación, comercio electrónico y marketing digital. Durante el panel ‘Las TIC como habilitadoras de la transformación’ un grupo de mujeres líderes del sector debatió sobre los desafíos actuales frente a los cambios de pensamiento y la implementación de estrategias que se requieren.



En el debate, que fue liderado por Juanita Rodríguez Kattah, directora de Estándares y Arquitectura de TI, MinTIC, participaron Jennifer Pineda, coordinadora de Software, Servicios TI y Apropiación tecnológica del Programa de Transformación Productiva; María Paula Duque, directora de Relaciones Interinstitucionales de Avianca; Marcela Perilla, vicepresidenta de Distribución en Dell EMC de América Latina; e Isabel de Ávila, consultora en innovación, regulación y nuevos negocios.



“Cuando hablamos de la Cuarta Revolución nos referimos a una transformación en la forma de trabajar, así que la apuesta o el desafío de las compañías es tener trabajadores con una visión de creatividad que le agreguen valor a las compañías. No solo requerimos el personal especial y técnico que se encargue de la parte tecnológica, sino una persona que pueda trabajar en equipo, que tenga competencias sociales porque la reorganización de la empresa dentro de la economía digital es el cliente”, señaló De Ávila durante el foro.



Pineda, por su parte, considera que “hablar de transformación digital significa que todas las herramientas que se quieran apropiar en las empresas tienen que estar alineadas con los modelos de negocios”. “Involucrar tecnología es un proyecto empresarial como cualquier otro hay que entender dónde puedo encontrar un retorno sobre la inversión y saber qué indicadores me van a mejorar en la productividad, en la satisfacción del cliente y en la eficiencia en los procesos”, señaló.



Durante el panel, Duque hizo referencia a los procedimientos implementados en Avianca. “La organización de tecnología se cambió y montamos una programa orientado a las demás vicepresidencias, cada una tenía que proponer cuatro proyectos digitales. La transformación digital empieza por lo simple, por ejemplo, la vicepresidencia jurídica pidió tener un track de todas las licencias aeronáuticas por avión, por otro lado, también asumimos la intranet y creamos la revista en versión digital en una app”, dijo.



Para incentivar la transformación digital en el país, De Ávila propuso otorgar beneficios tributarios dirigidos a la inversión en transformación digital y no a un proyecto en específico “Es decir en el recurso que invierto para generar productividad y competitividad que es lo que me va a generar empleo, mayores exportaciones y aumento del PIB“, aseguró.



TECNÓSFERA

CARTAGENA