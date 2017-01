Empresas tecnológicas planean reunión sobre orden migratoria de Trump

Un grupo de compañías de tecnología planea reunirse este martes para discutir la presentación de un escrito en apoyo a una demanda en contra de la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de restringir la entrada a ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana.



A la reunión, que está siendo convocada por la empresa GitHub, están invitadas compañías como Alphabet Inc de Google, Airbnb Inc y Netflix Inc.



El sector de la tecnología se ha convertido en el más claro oponente corporativo a la prohibición anunciada la semana pasada. La industria depende del talento de todo el mundo, y las empresas han estado considerando la mejor manera de reunir sus recursos para manifestarse en contra. De hecho, algunas de las compañías no solamente han dado declaraciones sino que han anunciado apoyo financiero a organizaciones que ayudan a los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles.



"Todos estamos muy conmovidos, estamos abatidos al ver a nuestros vecinos, nuestras familias y nuestros amigos siendo señalados de esta forma", dijo Michal Rosenn, abogado general de la empresa de recaudación de fondos Kickstarter. "Estamos tratando de pensar en lo que podemos hacer", agregó.



Las discusiones por parte de las compañías de tecnología vienen después de que Amazon.com Inc y Expedia Inc presentaran sus declaraciones el lunes ante un tribunal apoyando una demanda presentada por el fiscal general del estado de Washington. Ambas empresas dijeron que la orden de Trump afecta adversamente su negocio.



Por su parte, Denelle Dixon, directora legal y de negocios de Mozilla, dijo que la orden de inmigración está "dañando, a Mozilla, a la industria tecnológica y al país".



Los portavoces de Box y AdRoll dijeron que asistirían a la reunión. Otras compañías invitadas al encuentro fueron Adobe Systems Inc, AdRoll, Automattic Inc, Inc Box, Cloudera Inc, Cloudflare Inc, Docusign, Dropbox, Etsy Inc, Evernote Corp, Glu Mobile Inc, Litio, Medio, Pinterest, reddit, Salesforce. Com Inc, SpaceX, Stripe, Yelp Inc, y Zynga Inc, dijo la fuente.

Alojamiento gratis y trabajo; las acciones de Airbnb y Starbucks

La cadena estadounidense Starbucks y la plataforma de alquiler Airbnb anunciaron medidas concretas para ayudar a los afectados por el decreto del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes.



Starbucks planea contratar en los próximos cinco años a 10.000 refugiados en los 75 países en los que tiene presencia, según se comprometió el domingo por escrito su presidente Howard Schultz. Starbucks anunció que empleará a quienes huyen de las guerras, de persecuciones y de discriminaciones en los países donde está presente el grupo. En Estados Unidos, Starbucks comenzará por contratar a refugiados que han trabajado para el ejército estadounidense, por ejemplo como intérpretes.

"Les escribo hoy con una profunda preocupación, el corazón encogido y una decidida promesa", dice el presidente de Starbucks en un correo dirigido a sus empleados y que fue subido a internet. "Vivimos tiempos sin precedentes, en los que somos testigos de que la consciencia de nuestro país y la promesa del sueño americano se ha puesto en duda", agregó Schultz, quien afirma que la cadena de cafés quiere servir a sus clientes igualmente "en un país cristiano o un país musulmán".



Por su lado Airbnb anunció que alojará de forma gratuita a los afectados por el decreto de la administración Trump, según informó en Twitter Brian Chesky, presidente de la empresa. "Póngase en contacto conmigo si usted necesita alojamiento", concluye.

El grupo busca recurrir a su programa de desastres naturales, que prevé que los huéspedes ofrezcan alojamiento a personas desplazadas. La plataforma en línea de alquiler de amueblados también contempla medidas de urgencia específicas si no hay lugar disponible cerca del lugar donde pudiera hallarse una persona afectada por el decreto anti-migración. "Abrir fronteras nos acerca. Cerrarles divide aún más a Estados Unidos (...)" exhorta Chesky.



Por su lado Lyft, servicio de reserva de autos sin conductor -uno de cuyos accionistas es General Motors- prometió dar un millón de dólares a la organización de defensa de derechos cívicos American Civil Liberties Union (ACLU), que ha atacado ante la justicia estas restricciones a la inmigración. Su competidor Uber, muy criticado la víspera en las redes sociales por su tibia reacción inicial, se comprometió a ayudar a los conductores afectados, mientras que Elon Musk, presidente de Tesla, pidió a los abonados a su cuenta Twitter que le hicieran sugerencias sobre las posibles enmiendas al decreto migratorio.

