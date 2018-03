Una colombiana triunfa como empresaria en EE. UU.

‘Proudly Colombian’ (orgullosamente colombiana) así se presenta Rosario Ballesteros-Casas ante las personas nuevas en todas sus reuniones y eventos. Esta destacada empresaria, con raíces en Cali, Popayán y Chiquinquirá, vive hoy en Nueva York, Estados Unidos, donde dirige VR Américas, su empresa. Desde su corporación impulsa prototipos y experiencias de tecnologías inmersivas (de realidad virtual y aumentada).

Con 43 años, sin hijos, y con un matrimonio sólido, Rosario, quien asegura que de niña era muy 'nerd' y una apasionada por la historia del arte, dice que “es más fácil ver cómo los puntos en su vida se conectaron para llegar hasta aquí”, pero que antes nunca se imaginó terminar en la tecnología.



Aunque estudió ciencias políticas como pregrado, se especializó en finanzas e hizo un MBA. En 2009 fundó su primera empresa de consultoría en Colombia y logró construir una reputación que la catapultó a ser CEO de una compañía de big data e inteligencia artificial en Silicon Valley.



“Business Creative Partners se enfocaba en el aterrizaje de inversión directa en Colombia y en el fortalecimiento empresarial. Allí tuve de clientes a muchas empresas de tecnología y una de ellas, tras 6 meses de asesoría conmigo, me ofreció ser su CEO global”.

Rosario y su esposo, Felipe Forero Hauzeur, se conocieron trabajando juntos. Tienen 11 años de casados. Foto: Rosario Ballesteros

El trabajo le hizo descubrir otra forma de ver el mundo. Por una parte, asegura que la tecnología tiene grandes posibilidades para solucionar problemas o mejorar el rendimiento en todo tipo de industrias. Pero por otra, como colombiana, descubrió que en el país existen talentos que no son aún reconocidos en el exterior.



Renunció a Grupo Senseta, la empresa de datos de Silicon Valley. Felipe, su esposo, fue trasladado a Nueva York. Allí, donde le pedían homologar sus títulos y podía llegar a tardar unos 2 años en poder continuar con sus labores de consultoría, decidió optar por “reiventarse”. Fundó VR Américas, con un socio local y otro colombiano.



Con su empresa de tecnologías inmersivas ha buscado impulsar los contenidos de comunicación y publicidad, pero el área más potente se trata de entrenamiento. Utilizando entornos virtuales y gafas especiales, Rosario facilita los procesos de capacitación por ejemplo a quienes trabajan en el mantenimiento de redes eléctricas. La ventaja es una reducción de costo y de riesgo.



Según la empresaria, este tipo de tecnología emula la forma en la que el cerebro humano percibe el mundo de forma real. "Es cómodo interactuar y adaptarse a lo que se ve. El mundo uno lo ve redondo y en la realidad virtual también. Simular la forma en la que el cerebro comprende su entorno es una forma más efectiva de representar entrenamientos de alto riesgo. No se trata de una tecnología para reemplazar al humano sino para potenciar sus capacidades".



Estando radicada en EE. UU., viene a colombia "menos de lo que quisiera" unas dos veces por año. También busca impulsar y conectar talentos colombianos con la industria de tecnología por lo que mantiene un equipo de VR Américas en el país y hay profesionales nacionales tanto en el campo de producción como en el de desarrollo de las tecnologías.

Se ríe de pensar que siempre en las reuniones de ejecutivos creen que su actual jefe de mercadeo es quien hablará de tecnología y ella, de tacones y uñas rojas, es la de márketing. También confiesa que charlando con su esposo, ingeniero de profesión, en ocasiones recientes le ha dicho que cada vez más es ella la que parece una ingeniera electrónica. Ser mujer, latina y directiva la ha llevado a múltiples anécdotas, pero afirma que “romper barreras vale la pena”.



Durante algunos veranos también aprovecha su tiempo para ser mentora empresarial en una escuela de ingeniería en EE.UU. “No viniendo de ser ingeniera inicialmente es un gran espacio, oportunidad y reto”.



Algo que la “obsesiona a diario” es cómo incluir a más mujeres en el sector. Según Rosario los círculos de ingeniería son mayoritariamente masculinos tanto en Colombia como en Estados Unidos por lo que piensa en cómo poder visibilizar la capacidad de ejecución de la población femenina.



“¿Cómo involucrar a las niñas? Básicamente enseñándoles para qué sirve. Pero no se trata de enseñarles programación sin objetivos y sin conectarlo con su pasión, eso lo vuelve aburrido. Creo que cuando uno entiende para qué le sirve o el impacto de lo que se puede construir con las nuevas tecnologías, realmente es difícil que a uno no le guste”.



En su caso, Rosario, que en las madrugadas estudia programación en un curso virtual al que fue becada por Google, cree que el ejemplo de las mujeres en su familia la impulsaron a “tomar la posta”.



"Creo que esa fuerza y ese reto que le marcan a uno la mama y la abuela siendo tan enfocadas en crear nuevas generaciones de personas con capacidad de ejecución es un reto que era imposible no aceptar (...) La vida ha sido tan generosa conmigo que es imposible no responderle en la misma o en una mayor proporción”.

LINDA PATIÑO

​REDACCIÓN TECNOLOGÍA

En Twitter: @LinndaPC



