¿Se dejaría implantar un microchip en su piel?

Más de 50 de los 80 empleados de la empresa Three Square Market en Wisconsin (EE. UU.) se sometieron a un procedimiento que parece sacado de una película de ficción o de un capítulo de la serie británica Black Mirror: implantarse un microchip del tamaño de un grano de arroz en la piel para realizar tareas básicas dentro de la compañía como entrar al edificio o pagar por el almuerzo en el restaurante.

La compañía se asoció con la empresa sueca Biohax International para la realización de este programa, que es el primero de este tipo en EE. UU., según informa el diario The New York Times.

La forma en que funciona es a través de la tecnología RFID, que utiliza protocolos de comunicación para transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio con un dispositivo. Es decir, la persona solo tiene que pasar la mano en el lector para que el dispositivo acceda a la información y, por ejemplo, se pueda abrir una puerta.



Wilmar Vallejo, docente del programa de investigación criminal de la Universidad Manuela Beltrán, explica que en estos casos “la empresa va a tener un control sobre el empleado para conocer información como la frecuencia con la que entra a las oficinas, o cuántas veces realiza una tarea específica como iniciar sesión en su computador o el número de ocasiones que fue al comedor para descontarle el valor del almuerzo”.

El experto señala que uno de los principales riesgos que vienen con esta tecnología está relacionado con la seguridad. “El dispositivo necesita de un equipo lector que pueda pasar sobre él para leer la información. Al no tener batería este chip no tiene una antena o señal GPS pero cómo se controla qué información voy a almacenar y cuál no, qué control voy a tener sobre el chip, en qué lectores lo puedo pasar y si alguien más puede acceder a esos datos”, dice.



Julio César García, profesor de la universidad Nacional y director del programa de electrónica de la Sede de Manizales, señala que este tipo de dispositivos puede tener a futuro otros usos relacionados con la salud y el comercio. “Podría servir para monitorear el ritmo cardíaco o la presión sanguínea, por ejemplo. Desde el punto de vista comercial, alguien que está muy ocupado y solo tiene un domingo para ir a mercar y no quiere invertir sus cuatro horas libres en eso, selecciona los productos con anterioridad, hace el registro, pone la mano y listo”, explica.



Vallejo agrega que esta tecnología también se podría relacionar con la realización de “pagos o transacciones bancarias y la información privada del estado de salud de una persona como el tipo de sangre o las alergias que sufre, lo que podría ser muy útil durante un accidente”. Sin embargo, añade, quedan muchas dudas sobre las medidas de seguridad que se tomarían para evitar el robo de información.



“Hay la posibilidad de que alguien inyecte malware en un dispositivo y genere información falsa o robe la identidad de esa persona”, agrega Roberto Martínez, experto en seguridad de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, quien afirma que es necesario tener regulaciones claras que establezcan los peligros de las nuevas tecnologías. “¿Qué pasa si alguien tiene acceso a la información sin nuestro conocimiento o sin nuestro consentimiento?”, se pregunta el especialista.



Los microchips fueron aprobados para usos médicos por la Food and Drug Administration (FDA) en 2004 pero la entidad advierte que en casos excepcionales, el sitio de la implantación puede infectarse, o el chip puede migrar a otra parte del cuerpo.



