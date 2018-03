6 Emprendimientos digitales dirigidos por colombianas

08 de marzo 2018 , 06:06 a.m.

Diana, Cindy, Camila, Daniela y Elisa, son los nombres de algunas las colombianas que hacen parte de la campaña digital #OrgullosoDeSerCo, que es liderada por la empresa .CO Internet y que por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer realizó un reconocimiento a las líderes de emprendimientos nacionales.

Los seis emprendimientos destacados son una muestran la variedad de ideas de negocio que se están desarrollando con internet en Colombia y que utilizan los dominios de terminación en .co. Las mujeres destacadas llevan las riendas de negocios que van desde una librería digital hasta un portal de servicios automotrices en línea.



Por su parte Diana Torres Varón creó la librería digital infantil Rueka. Con una gran pasión por la docencia y la primera infancia, Diana quiere incentivar el compartir la literatura en familia. “Pensamos que compartir la buena literatura en esta plataforma era una gran idea". A través del portal, padres de familia y docentes pueden encontrar consejos y reseñas literarias que les ayuden en la elección de lecturas para compartir con los menores.



Telerin es una de fotografía especializada en eventos familiares. Detrás de las piezas artísticas está Carolina Leal, una venezolana de 29 años que vive desde hace tres en Bogotá.

Carolina Leal utiliza su sitio web para presentar fotografías de su trabajo en eventos familiares. Foto: .CO

Carolina cree ser emprendedora es "luchar de sol a sol por un sueño (...) deseaba tener mi propia voz, dar mi visión y poder ponerle todo el corazón a algo hecho por mí”.



Otra historia es la Cindy Nieto, directora de TallerOnLine, quien con su liderazgo desafía los estereotipos. Su negocio se trata una plataforma tecnológica que busca facilitar procesos de mantenimiento, mecánica rápida y estilo de los vehículos.

Cindy Nieto ofrece un innovador servicio de taller mecánico online para facilitar los trámites y programación de citas a los dueños de vehículos. Foto: .CO

Tres años después de su creación y con más de 400 carros atendidos,

www.talleronline.co se proyecta como una solución para los dueños de vehículos. En el portal, los usuarios pueden generar alertas que les recuerden el vencimiento de la tecnomecánica, realizar cotizaciones en línea y agendar los servicios, entre otros.



Para Cindy, “emprender como mujer es un camino de inmensas satisfacciones y sacrificios que vale la pena recorrer, sin importar las dificultades. Tenemos que empoderarnos de nuestras vidas y dejar el miedo a un lado”.

Camila Wills, junto con su socia cree que verse bien en una ocasión importante no requiere de una fortuna. Foto: .CO

Camila Wills y Elisa Ocampo con socias en una solución dinámica para el alquiler de vestidos de fiesta femeninos. “Nos dimos cuenta de que nuestros empleos no estaban llenando nuestras expectativas. Así que tomamos la decisión de ser emprendedoras”, señaló Wills. www.pretarent.com.co espera llegar a las mujeres que no saben qué usar en una ocasión formal y que tampoco quieren gastar en una prenda de una sola postura.



La bloguera y fundadora de Mundo Mam, Daniela Londoño, encontró en su experiencia de ser madre la oportunidad para crear su emprendimiento. “Empecé contando mi experiencia a otras mamás a través de mi blog, con el objetivo de brindarles a esas mujeres, como yo, un espacio de expresión, reflexión y de información”.



Daniela misma fue la diseñadora y la community manager de su sitio web. Hoy es guía e intermediaria entre mamás y especialistas que se benefician de su proyecto, dado que conecta necesidades de una audiencia con talleres y conversatorios que les son útiles y relevantes.



La sexta mujer se trata de Marta Forero, creadora y directora de Ubits, una plataforma tecnológica que ofrece a diferentes cursos virtuales para que las empresas puedan capacitar a sus empleados. Marta decidió emprender para cambiar de vida y "dejar de trabajar las 24 horas para otros". Cree que no hubo freno para crear una empresa de tecnología aunque "ser hombre es más sencillo en el mundo de la tecnología y los negocios".



Marta, cree que "Lo más importante, es que creer y confiar en tus capacidades. Tener el control y el conocimiento en los temas que se manejan genera credibilidad y fortalece tu rol en este sector".





