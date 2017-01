Los consejos de un emprendedor colombiano que trabajó en Yahoo

Joaquín Ruiseco Galvís ha contado con la fortuna de trabajar de cerca con la división de investigación en innovación para pequeños negocios de la Nasa, con el departamento de internet de la NBC y con el área de mercadeo de Yahoo, a comienzos de los 2000, cuando por los pasillos de la histórica firma digital caminaba uno de los cofundadores de WhatsApp, Brian Acton.

Durante su recorrido profesional, ha cultivado tanto sus conocimientos de ingeniería electrónica (es egresado de la Universidad de Northeastern en ese programa académico) como de mercadeo (completó un MBA en la escuela de negocios Pepperdine Graziadio). Entre 1998 y 1999 fue el director de producción de Liquidmarket, una de las primeras plataformas en línea concebidas para comparar precios de productos que después sería adquirida por la NBC.



No trabajó de forma directa con la Nasa, pero la compañía de la que era ingeniero, Satcon Technology, se involucró en proyectos tan peliculares como el desarrollo de un sistema para derribar mísiles rusos desde un satélite y la creación de un carro híbrido apto para correr en LeMans. Esto último por encargo de la firma automotriz Chrysler.



Aunque forma parte de la junta directiva de empresas como Imusa (su padre fue presidente de esa compañía) y Alumina S.A., tiene alma de emprendedor. En diciembre, lanzó un comparador de precios llamado Comparando.co. En el sitio, los visitantes pueden encontrar las mejores ofertas en diferentes categorías de producto, entre ellas computadores, celulares y televisores.



En esta plataforma, cuya intención es facilitar la adquisición de productos por parte de los consumidores y la venta de los mismos por parte de grandes superficies y pequeños comercionalizadores, Galvis ha aplicado varias de las enseñanzas que le ha dejado su recorrido profesional.



“De mi paso por empresas de la envergadura de Yahoo aprendí que los recursos no son importantes, lo relevante es la pasión para desarrollar el producto. Para construir una plataforma debemos tener un líder técnico y uno en mercadeo. Hay que saber estructurar el producto, ponerse metas y encontrar programadores que no tienen que ser los mejores, pero sí los más apasionados y perfeccionistas”, indicó Galvis en entrevista con El Tiempo.



Para Galvis, el mayor problema del emprendedor colombiano es que no piensa en grande. “Hay que plantear el proyecto no solo a escala local, de Bogotá o de Medellín, sino de Suramérica o el mundo. En el primer 'boom' de internet definimos esta actitud como 'disparos a la Luna'. Si le apunta a la Luna, como mínimo va a llegar al techo”.



Pero pensar en grande supone retos operacionales, indica el empresario y emprendedor. “Mi ídolo es un amigo de Yahoo que se llama Brian Acton, el cofundador de WhatsApp. Logró vender una empresa con 44 empleados en 19.000 millones de dólares. La pregunta que él se planteó fue: '¿Cómo voy a crecer a niveles desproporcionados con el mínimo esfuerzo de mi parte?' Su recurso fue el código que escribieron sus 43 mejores amigos. Estoy seguro de que, ahora, hasta la secretaria de WhatsApp es multimillonaria. En resumen, mi recomendación para los emprendedores es: piensen en ideas que no escalen con gente, porque no hay nada más complicado que manejar una nómina enorme, sino con código”, reflexiona.



Para buscar al equipo ideal, Galvis sugiere dejar de buscar a los más inteligentes o a los más sumisos. “La clave es encontrar a los más apasionados. Cualquiera con dos dedos de frente puede escribir código, pero no cualquiera puede romper los moldes”, concluye.



ÉDGAR MEDINA

Tecnósfera

@EdgarMed en Twitter