Colombia vive un 'boom' de empleos en ciberseguridad

Los cada vez más frecuentes casos de ciberataques a organizaciones o de vulneración de datos de empresas, gobiernos e individuos han encendido las alarmas para promover reglamentaciones en cuanto a delitos informáticos y capacitar a las personas encargadas de prevenirlos y combatirlos. Esto, a su vez, ha aumentado la demanda por trabajadores con perfiles en ciberseguridad. Expertos del sector coinciden en que el país requiere más profesionales en este ramo para contrarrestar la creciente amenaza en la red.



Se estima que al año 2020 se habrán generado alrededor de 307.000 empleos relacionados con la seguridad digital, con base en un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Departamento Nacional de Planeación.

Colombia cuenta desde el año pasado con una política pública de seguridad digital aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social por medio del documento Conpes 3854 del 2016. Esta busca poner al país en alerta y reaccionar oportunamente ante riesgos de actividad maliciosa en el entorno digital. Para cumplirla, $85.070 millones de pesos deben ser ejecutados hasta el 2019 por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Departamento Nacional de Planeación.



El sector de la tecnología informática (IT, su sigla en inglés) es uno de los que más profesionales requiere, debido a la llegada de compañías que buscan diversificar su operación en Colombia y a los planes que generan mayor acceso de la población a internet.



A nivel de seguridad digital, los sectores que más están necesitando profesionales capacitados son banca y telecomunicaciones, de acuerdo con un informe publicado por Has Colombia.



Para Martha Sanabria, consultora de esa compañía de recursos humanos, los departamentos de IT han pasado de ser un área de soporte a ser una de tipo estratégico para muchas compañías: “Aún frente a las tecnologías tradicionales contamos con el talento para suplir las necesidades entorno a estas, pero al momento de hablar de innovación tecnológica, no encontramos gran número de profesionales en Colombia”.



En el territorio nacional han sido capacitados más de 6.000 funcionarios públicos en esta área, según el MinTIC.

En formación de seguridad digital, el Programa de Seguridad Cibernética de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hace presencia en el país entrenando a estudiantes ante riesgos y vulnerabilidades.



“Necesitamos mucha más gente preparada en seguridad informática para poder abordar este tema, que es novedoso a nivel mundial”, afirma Alexander Ramírez, director ejecutivo de Eset Colombia.



Según una encuesta realizada por Kaspersky Lab en varios países, en la actualidad hay una carencia general que exige la necesidad de más especialistas en el campo. Casi la mitad, el 48 por ciento de las empresas consultadas, admiten que hay una escasez de talento.



“Vivimos tiempos muy intranquilos, ya que los diversos grupos de ciberdelincuentes han estado manteniendo sus operaciones de una forma muy activa”, asegura Daniela Álvarez de Lugo, gerente de la firma de ciberseguridad Kaspersky Lab para el Territorio Andino.



José Caparroso

Escuela de Periodismo de EL TIEMPO.