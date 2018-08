La molestia de los trabajadores de Google por el 'buscador censurado'

Después de que reportes de prensa hicieran públicos los planes de Google para crear un buscador que acate la censura en China, se generó un "furioso debate interno" entre los empleados de la compañía estadounidense.

El proyecto, conocido por el nombre clave de 'Dragon Fly', había sido mantenido en secreto a múltiples equipos y líderes de la compañía. Sin embargo, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google desde 2015, no ha ocultado su deseo de llevar al gigante de la búsqueda a China continental, con una posición diferente a la de los fundadores de Google, quienes retiraron el servicio en 2010 por cuestiones de censura.



Bajo el mandato de Pichai, Google ha invertido en compañías chinas, se ha reunido con sus líderes y ha convertido en una prioridad la difusión de la tecnología de inteligencia artificial de Google en todo ese país.

Los cofundadores Larry Page y Sergey Brin construyeron Google para "organizar la información mundial y ponerla a disposición universalmente". Han considerado que China es una amenaza para la defensa de una web abierta. Pichai, por el contrario, ve a China como un centro de talento de ingeniería y un mercado atractivo.



A pocas horas de la publicación de las noticias sobre el buscado censurado, varios funcionarios criticaron en privado los planes de la compañía. Dos empleados dijeron entrevista con Bloomberg que los planes eran comparables al 'Project Maven', bajo el cual la compañía colaboraba con el Pentágono a través de tecnología de inteligencia artificial.

En redes sociales, algunos políticos estadounidense también han criticado a la compañía "leer cómo @Google tiene planes para ayudar a #China establecer un motor de búsqueda censurado es muy inquietante", tuiteó el senador de los Estados Unidos Marco Rubio, un republicano de Florida.



Entre los empleados, que solicitaron a Bloomberg no ser identificados, uno de ellos manifestó: "No ayudarán al departamento de defensa a mantenernos a salvo, pero ¿ayudarán a China a suprimir la verdad?". Así mismo dijo que las personas confían en Google para compartir información verdadera y que "el buscador en China sería una traición a eso".



Otro empleado argumentó que fue transferido a una función diferente dentro de la empresa debido a sus preocupaciones éticas con 'Dragonfly'.



Algunos Googlers publicaron mensajes de apoyo para el proyecto en foros internos. "La misión de Google de organizar la información mundial no debería dejar fuera una quinta parte del planeta", escribió una persona.



Un empleado chino de Google lamentó su incapacidad para acceder a los servicios de Google en el país, como compartir imágenes a través de Google Photos o incluso recomendar el motor de aplicación en el que están trabajando. "Como ciudadano chino que trabaja para una compañía a la que mis padres y parientes no pueden acceder es algo desmotivante", escribió en un tablero de mensajes.



TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg