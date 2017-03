Coljuegos prepara bloqueo a Poker Stars en el país

Por no cumplir con la reglamentación que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, 300 páginas en línea serán bloqueadas en las próximas dos semanas.



La normativa, que fue expedida en noviembre del año pasado a través de una resolución y que exige un contrato de concesión a las empresas con Coljuegos, convierte a Colombia en el primer país de América Latina en regular las apuestas en línea.



En entrevista con EL TIEMPO, Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, afirmó que los recursos que se obtengan mediante la reglamentación serán destinados al sistema de salud.



“Somos el primer país en la región que regula los juegos en línea. Estamos obligando a que los operadores legales certifiquen sus plataformas (...). Todos los recursos que logremos recoger serán destinados a la salud de los colombianos. Esperamos que durante este primer año de operación se recauden 8.000 millones de pesos”, añade.

En ese sentido, las empresas que permiten acceder a juegos de máquinas tragamonedas, ruleta, ‘black jack’, bingo y póker, y también aquellos que realicen apuestas sobre eventos deportivos reales de fútbol, tenis o golf, están en la obligación de cumplir ciertos requisitos económicos (deben tener la capacidad suficiente para pagar los premios) y tecnológicos (los ‘software’ que implementen tienen que estar certificados).



De acuerdo con Hidalgo, por derechos de explotación, los operadores de juegos en línea deberán pagar el 15 por ciento de los ingresos netos, es decir, los ingresos brutos menos los premios pagados. Adicionalmente, por tener la autorización, tienen la obligación de pagar un valor fijo anual de 811 salarios mínimos.

Proceso de bloqueo

Entonces, por no cumplir con esas reglas, plataformas como Poker Stars, Bet365, 21nova, 888sport, Premierpoker, Es.partypoker, Bet24siete, Foxfoxbet, 32rd, Casinoencolombia, Betapuesta, Sportwin, Ganesiempre, Casino.bet365 entre otras, serán bloqueadas.



Este diario intentó comunicarse con Poker Stars, pero no fue posible.



Para realizar ese proceso, Coljuegos, en primera instancia, informa al Centro Cibernético Policial sobre cuáles son las páginas que no están cumpliendo con la ley. Luego, la Policía se encarga de verificar cada una de las direcciones web y las registra en una plataforma tecnológica para que los proveedores de servicios de internet ejecuten el bloqueo (proceso similar al que se maneja con los contenidos de abuso sexual en niños).



Finalmente, el Ministerio de las Tecnologías y la información (Mintic) vigila y controla que todo el proceso se realice bajo normativa establecida.



Desde Coljuegos aseguran que hasta que esas plataformas no realicen el proceso de legalización, no podrán seguir operando en el país.

Panorama de apuesta

“Este sector aportó a la economía pública más de 1,5 billones de pesos (eso incluye derechos de explotación, IVA, etcétera). Buscamos desarrollar esta industria con algo importante que se logró en la reforma tributaria, la exención del IVA en este tipo de apuestas. De esta manera, lograremos que muchos inversionistas extranjeros se acerquen a nuestro país”, agrega Pérez Hidalgo.

Si bien Coljuegos no conoce exactamente la cantidad de dinero que mueven las apuestas en línea en el país, se estima que los jugadores colombianos destinan 14.000 pesos al día.



“Nosotros lo que hicimos fue tomar como ejemplo la reglamentación de países como España, Italia y Reino Unido, para lograr que Colombia se convierta en un referente en la región, explica Pérez.



