Twitter elimina los 'huevos' en las fotos de perfil

Las icónicas imágenes de los huevos que aparecen predeterminadas en el perfil de los usuarios que no tienen foto desaparecerán por siempre de Twitter. Así lo dio a conocer la red social a través de un comunicado en el que señala que con este cambio se busca que los usuarios expresen su propia personalidad con las imágenes.



En su lugar, llegará una nueva silueta de color gris que permite que la figura en la foto de perfil sea, de acuerdo con la compañía, “genérica, universal, seria, temporal e inclusiva”. Además, “debido a su color, la nueva foto de perfil también da menos importancia a las cuentas con una foto de perfil predeterminada”, según Twitter.

Twitter analizó las figuras usadas a partir del 2006. Desde hace 7 años, quienes abran una cuenta comienzan con una foto de perfil predeterminada en la que aparece un huevo. Foto: Blog Twitter

Entre las razones que llevaron a la compañía a hacer esta modificación está la de lograr que los usuarios se den a conocer realmente como son.



“Nos dimos cuenta que algunas personas mantuvieron la foto de perfil por defecto de huevo porque pensaron que era divertido y lindo, pero queremos que la gente use este espacio para mostrarnos quiénes son. La nueva imagen predeterminada se siente más como un estado vacío o un marcador de posición, y esperamos que anime a las personas a cargar imágenes que expresen cómo son”.



Adicionalmente, a menudo se asocia la foto de perfil de huevo con un comportamiento negativo debido a que se han creado patrones de comportamiento con las cuentas que se crean sólo para acosar a otros. “Esto no es justo para las personas que siguen siendo nuevas en Twitter y aún no han personalizado su foto de perfil”.



Para la elección de la nueva imagen, Twitter analizó las figuras usadas anteriormente y los detalles para que las personas no tengan que especificar su género en la red social.

Twitter buscó que la nueva imagen sea neutral y tenga características que garanticen la igualdad de género. Foto: Blog Twitter

“Revisamos muchas variaciones de nuestra figura, alterando tanto la cabeza como los hombros para sentirnos más inclusivos con todos los géneros. Cuando los hombros eran más anchos, la imagen se sentía demasiado masculina, por lo que se disminuyó el ancho de los hombros y se ajustó la altura de la figura. Terminamos con una figura más equilibrada en cuanto a género”, señaló la empresa.



