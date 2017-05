‘Desde la casa soy más productiva y trabajo mejor’

“Trabajar desde mi hogar me ha ayudado a tener más tiempo con mis hijos, cuidar mi estado de salud y ahorrar el dinero del transporte”, cuenta Paola Mila, una joven de 25 años, refiriéndose a los beneficios que ha obtenido luego de trabajar desde su casa hace 24 meses.

Mila, quien es madre soltera de dos niños, padece paraparepcia espástica, “una enfermedad huérfana que se despierta en la cuarta generación. Me la descubrieron a los 15 años porque me empecé a caer mucho. A esta enfermedad le dicen ‘caminado tijera’ porque uno mete los pies”, dice la joven, quien debe valerse de bastones y silla de ruedas para sus desplazamientos.



Cuenta que por un tiempo no lograba conseguir trabajo debido a su limitación física, por lo que su papá tuvo que responder por ella y por sus hijos Christian Samuel, de 5 años, y Gabriela, de 3.



“Estábamos en una época complicada económicamente. Por mi enfermedad se me dificulta subir escaleras y trasladarme en buses. Pero me empeñé en conseguir un empleo. Sabía que iba a ser difícil, más cuando eres mamá soltera y tienes una limitación física”, relata.



Paola trabaja desde hace dos años en la EPS Famisanar y, desde entonces, su calidad de vida ha mejorado de forma considerable. “Las personas deben perder el miedo a trabajar desde sus hogares. Yo, por ejemplo, desde mi casa soy más productiva y trabajo más”, cuenta Mila.



Su rutina comienza a las 5:20 de la mañana. “Me arreglo con la niña, monto ollas para el desayuno y el almuerzo, y alisto loncheras. Mi papá lleva a los niños al colegio. A las 7:30 de la mañana inicio la jornada laboral, en la que me dedico a hacer seguimiento telefónico a los pacientes en los programas de promoción y prevención. A la una llega la niña del jardín, almorzamos y a las 2 vuelvo a trabajar. A las 3:50 de la tarde recibo al niño de la ruta. Sigo trabajando hasta las 5, y ahí termino. Hago tareas, comparto con ellos y juego. A las 7 de la noche empiezo a alistar lo del día siguiente”, afirma.

Paola Mila es madre soltera de dos hijos y tiene 25 años.

Un caso de éxito

La historia de esta joven fue reconocida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cartera que promueve el teletrabajo en el país brindando asesorías a empresas y organizaciones.



El número de teletrabajadores en el país se triplicó durante los últimos cuatro años, al pasar de 31.553 en el 2012 a 95.439 en el 2016, según datos del ‘Tercer estudio de penetración y percepción del teletrabajo en Colombia’, ejecutado por el Centro Nacional de Consultoría, Colombia Digital y los Ministerios TIC y del Trabajo.

Según Iván Tovar, gerente de Azuán, una firma de tecnología que recientemente presentó en el mercado colombiano la aplicación Waba para fomentar el teletrabajo, las compañías han identificado varios obstáculos para reemplazar el espacio físico en uno virtual.



“Los directivos de las organizaciones han detectado problemas de seguridad para entregar la información a sus empleados. De hecho, aseguran que no tienen la certeza de que sus empleados cumplan con las jornadas laborales en sus casas, pues se pueden distraer con facilidad”, añade.



