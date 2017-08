‘Con satélite, podríamos llevar Internet de banda ancha hasta Macondo’

24 de agosto 2017 , 10:07 a.m.

Extender el área de cobertura del servicio de internet domiciliario en el país ha sido por varios años un propósito del Gobierno Nacional. Por ahora, esa estrategia se ha servido de iniciativas como el Plan nacional de Fibra Óptica, en virtud del cual hoy se conectaron más de 700 cabeceras municipales y 2.000 instituciones públicas.

Pero llegar a todos los rincones sigue siendo un desafío, en especial en un país con las condiciones geográficas de Colombia. La solución podría venir de la mano del internet satelital.



Al menos, es lo que plantea Hughes de Colombia, subsidiaria de la compañía del mismo nombre, que se ha posicionado en la oferta de servicios de internet satelital de banda ancha en Estados Unidos. El anuncio fue hecho este miércoles, en el marco del primer día de Andicom 2017, en Cartagena.



José Fernández Riva, gerente de desarrollo de negocios de Teka Services, “El internet satelital de consumo masivo se ha venido posicionando como solución y opción real de conectividad. Es cuestión de tiempo para que lo veamos en Colombia”.



Teka, con sede en Bogotá, fue seleccionada como distribuidora del servicio satelital de Hughes, que comenzará ofrecerse el próximo mes a clientes de 772 municipios del país.



El alcance de la señal y las posibilidades del servicio los ilustró, en un comentario, Delio Morais, CEO de Hughes Brasil, quien dijo: “Si Macondo existiera podríamos llevar internet de banda ancha hasta allá. Así no habría cien años de soledad”.



“El Internet satelital no es un tema nuevo, pero sí innovador”, dijo Fernández Riva, quien enfatizó que lo nuevo es la posibilidad de ofrecerlo como un servicio de consumo masivo.



Por ahora, los planes contemplan velocidades de entre 30 y 75 Mbps. El plan es poder ofrecer 100 Mbps antes de que termine el año.



Este es, después de Brasil, el segundo despliegue de la red de internet satelital de Hughes por fuera de Estados Unidos, en donde, señalaron sus representantes, la firma se ha ganado una reputación por ofrecer usualmente más velocidad de la contratada.



Hasta ahora, el servicio de internet satelital en Colombia ha estado dirigido a empresas de sectores como el agrario, el minero o el petrolero, que demandan conectividad eficiente en sectores apartados. La idea de Hughes, enfatizaron sus representantes, es competir en esa clase de zonas, y no en mercados urbanos en donde hay oferta, a menudo en ‘combos’ con servicios de telefonía fija y televisión.



Para ser competitivo, Hughes emplea en su servicio satélites más livianos, con mayor más capacidad de carga y más tiempo de permanencia en órbita. De esa manera, afirman, es posible atender más usuarios y soportar mayores velocidades.



REDACCIÓN TECNOLOGÍA