Facebook recibe multa simbólica por violar ley británica de datos

11 de julio 2018 , 09:49 a.m.

11 de julio 2018 , 09:49 a.m.

Facebook una multa simbólica por incumplir la ley de protección de datos, después de que la consultora Cambridge Analytica accediera de forma indebida a los datos de millones de usuarios.

La multa de 500.000 libras esterlinas es menos de lo que ingresa en 10 minutos la empresa de redes sociales valorada en 590.000 millones de dólares, pero es la cantidad máxima permitida y pone de manifiesto cómo los reguladores están encontrando fallos en sus prácticas comerciales.



El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha sido interrogado por parlamentarios estadounidenses y europeos sobre cómo Cambridge Analytica consiguió indebidamente los datos personales de 87 millones de usuarios de

Facebook. La compañía ha prometido reformar sus políticas antes de las elecciones locales de Reino Unido del próximo año.



Al actualizar su investigación sobre el uso de análisis de datos en campañas políticas, la Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés) de Reino Unido dijo que multaría a Facebook, que aún puede presentar nuevas alegaciones antes de que se tome una decisión final.



La comisaria de información, Elizabeth Denham, dijo que Facebook había violado la ley al no proteger la información de sus usuarios y no ser transparente sobre la forma en que otras empresas habían recopilado datos de su plataforma.



"Las nuevas tecnologías que usan el análisis de datos para dirigirse a personas dan a los organizadores de campañas la capacidad de conectarse con los votantes individuales. Pero esto no puede ser a expensas de la transparencia, la equidad y el cumplimiento de la ley", dijo en un comunicado.



La multa es la máxima permitida por la antigua ley de protección de datos de Reino unido, reemplazada por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea en mayo, según el cual las empresas pueden ser condenadas a multas de hasta el 4 por ciento de los ingresos por infracción. Facebook dijo que estaba revisando el informe y que responderá pronto.



REUTERS