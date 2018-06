Más presión para Facebook por acuerdo con fabricantes chinos

Legisladores clave de Estados Unidos reprendieron el miércoles a Facebook por no ser más transparente con respecto a los acuerdos para compartir datos de los usuarios con fabricantes chinos que confirmó la compañía en la tarde del martes.



Al menos cuatro compañías chinas estarían dentro de unas 60 empresas fabricantes del mundo con las que Facebook compartía información según reveló el New York Times .

Miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de los Estados Unidos dijeron que el presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg debería haber revelado esas asociaciones cuando compareció ante ellos en abril pasado, a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.



"Claramente, las asociaciones de la compañía con compañías tecnológicas chinas y otras debieron haber sido reveladas ante el Congreso y el pueblo estadounidense", dijeron en un comunicado el presidente republicano Greg Walden y el demócrata Frank Pallone.



"Alentamos firmemente la transparencia total de Facebook y toda la comunidad tecnológica", escribieron.

El martes, Facebook dijo que Huawei, el fabricante de computadoras Lenovo Group y los fabricantes de teléfonos inteligentes OPPO y TCL Corp se encontraban entre alrededor de 60 empresas en todo el mundo que recibieron acceso a algunos datos de usuarios después de firmar contratos para recrear experiencias similares a Facebook para sus usuarios.



Huawei, el tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, ha sido objeto de escrutinio por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses que argumentan que las compañías de telecomunicaciones chinas brindan una oportunidad para el espionaje extranjero y amenazan la infraestructura crítica de Estados Unidos, algo que los chinos han negado sistemáticamente.



Facebook dijo el martes que pondría fin al pacto de Huawei esta semana, que pondría fin a las otras tres asociaciones chinas, y que más de la mitad de las asociaciones ya se habían liquidado.



Los miembros del Congreso expresaron su preocupación después de que The New York Times informara que los datos de los amigos de los usuarios podrían haber sido accedidos sin su consentimiento explícito. Facebook lo negó y dijo que el acceso a los datos permitía a sus usuarios acceder a las características de la cuenta en los dispositivos móviles.



La Comisión Federal de Comercio, que se conformó con Facebook en 2011 sobre sus prácticas de intercambio de información, no quiso hacer comentarios sobre estas acusaciones más recientes. Sin embargo, la agencia reconoció en marzo que había abierto una investigación sobre si Facebook no cumplió con el acuerdo de 2011.



El acuerdo requirió que Facebook permitiera a los usuarios establecer acuerdos frente a su privacidad y que la red debiera obtener el consentimiento expreso de los usuarios antes de compartir sus datos más allá de esa configuración.



En una carta separada el martes, el Comité de Comercio del Senado también presionó a Facebook para obtener más información, mientras que el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado instó a Facebook a revelar más detalles. Facebook dijo que abordaría las preguntas del Comité de Comercio.



Otras compañías que estarían en el listado de fabricantes con los que Facebook compartió datos son Amazon, Apple, HTC, Microsoft y Samsung, entre otros.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters