Presentan el primer celular con lector de huellas bajo la pantalla

10 de enero 2018 , 11:21 a.m.

El primer sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla ya es una realidad. Esta tecnología, que busca competir con el sistema de reconocimiento facial Face ID de Apple, está incorporada en un teléfono de Vivo y fue presentada por primera vez durante el CES 2018.

El sensor, denominado Clear ID y fabricado por la compañía Synaptics, significa la eliminación del botón físico en la parte delantera por lo que solo será necesario tocar una parte de la pantalla inferior para que la huella sea leída y el teléfono se desbloquee.



Aún no se conoce el nombre del teléfono de Vivo pero de acuerdo con el medio especializado The Verge, cuenta con una pantalla de seis pulgadas y con bordes totalmente reducidos.



Esta tecnología solo se puede aplicar en pantallas OLED y según había informado la compañía que se encarga de construir los sensores de los touchpads y pantallas de millones de dispositivos, se habilita con los dedos húmedos, secos y fríos. El promedio de desbloqueo con la huella digital es de 0,7 segundos y funciona a través de una solución óptica lo que quiere decir que se utiliza la misma pantalla del teléfono para iluminar el dedo y realizar el análisis de la imagen.



Vivo dijo en un comunicado que la tecnología admite varios escenarios de uso más allá del desbloqueo del teléfono inteligente y que además solo se activa cuando es necesario. “Aparecerá una interfaz gráfica en la pantalla del teléfono inteligente de Vivo en cualquier situación en la que se requiera el reconocimiento de huellas digitales, como cuando la pantalla está apagada, durante el desbloqueo del software o incluso con la autenticación de pago móvil”, afirmó la compañía.



En diciembre de 2017, Synaptics realizó el anuncio de esta tecnología y señaló que los usuarios podrán desbloquear el dispositivo de forma segura en cualquier ángulo y en diferentes escenarios. También dijo que el rendimiento de este sensor es dos veces más rápido que el reconocimiento facial 3D.



Todavía no se conoce en qué otros teléfonos se implementará esta tecnología, aunque algunos medios habían señalado que era posible que se implementara en el próximo teléfono de Samsung por la mención específica de "pantallas infinitas OLED".



TECNÓSFERA