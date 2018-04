Trump ataca de nuevo a Amazon, ahora por el servicio postal de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al gigante del comercio electrónico en una misma semana. El sábado acusó a Amazon de obtener "tarifas injustamente baratas" del Servicio Postal de EE. UU. e insistió en que la firma no paga suficientes impuestos. Las críticas también tocaron al The Washington Post.

"Si bien estamos en el tema, se informa que la Oficina de correos de EE. UU. Perderá 1.50 dólares en promedio por cada paquete que entrega para Amazon. Eso equivale a miles de millones de dólares ", twitteó Trump el sábado.



El nuevo comentario reitera las críticas que hizo el jueves pasado sobre la compañía. Los pronunciamientos suceden dias después de un informe del sitio web de noticias Axios en el que decían que el mandatario está "obsesionado" con Amazon y considera maneras de "frenar el poder de la compañía", posiblemente con leyes federales antimonopolio o de competencia.

Un análisis de Citigroup del año pasado mostró que si el Servicio Postal de EE. UU. (USPS) reasignaba los costos que debe tener en cuenta para responder al creciente volumen de paquetes que entrega, costaría 1,46 dólares más entregar cada paquete. Al momento, los reguladores federales, que revisan los contratos celebrados por USPS, no han planteado ningún problema con los términos de su contrato con Amazon.



El mandatario dijo: "Si el servicio postal aumentó sus tarifas de paquetes, los costos de envío de Amazon subirían en 2.6 mil millones de dólares", tuiteó Trump, sin aclarar qué informe citaba, y agregó: "Esta estafa a la oficina de correos debe detenerse. ¡Amazon debe pagar los costos reales (e impuestos) ahora! ".



Las preocupaciones de los inversionistas sobre la acción reguladora hicieron que las acciones de Amazon cayeran un poco más del 3 por ciento durante el miércoles y el jueves, una disminución de 24 mil millones de dólares del valor de mercado de la compañía.



Una portavoz de la Casa Blanca dijo el jueves que la administración no tiene ninguna acción relacionada con Amazon en este momento.



Trump también acusó al diario Washington Post, propiedad del presidente ejecutivo de Amazon y fundador Jeff Bezos desde 2013, de ser un "cabildero" para Amazon.



El periódico, un objetivo frecuente de la ira de Trump, ganó un Premio Pulitzer el año pasado por su investigación crítica frente a las donaciones de Trump a organizaciones benéficas.



Amazon no quiso hacer ningún comentario. The Washington Post no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters