En el mayor mercado del mundo, los humanos se cotizan a la baja

El mercado de valores, que mueve 5,1 billones de dólares todos los días, está perdiendo el toque humano. Esa es la conclusión de los responsables de negociación y divisas encuestados por los organizadores de la conferencia TradeTech FX, en Miami.

De los 100 encuestados de América del Norte, 94 dijeron que pretenden automatizar una mayor proporción de las operaciones de divisas en los próximos tres años. El mercado está abrazando el comercio electrónico y algorítmico. Coalition Development Ltd. estima que de 2012 a 2016 los bancos redujeron el personal de ventas, comercio e investigación en un 25 por ciento en el mercado de divisas del Grupo de los 10.



La automatización también está ganando terreno después de que algunos de los mayores bancos del mundo fueron objeto de escándalos por manipulación de divisas que resultaron en multas de más de 10.000 millones de dólares.



“Esos escándalos aceleraron el cambio hacia la tecnología que permite a los inversionistas ejecutar pedidos electrónicamente y obtener mejores precios más rápidamente”, dijo Paresh Upadhyaya, gestor de carteras de Amundi Pioneer Asset Management, que supervisa aproximadamente 83.000 millones de dólares.



Según el sondeo, los participantes en el mercado aún tienen margen para incrementar la cantidad de transacciones no realizadas por humanos, ya que el 62 por ciento de los encuestados afirman haber automatizado una cuarta parte de sus flujos o menos. Solo el 8 por ciento dijeron que la automatización representa más de la mitad de sus flujos.



“Es una tendencia irreversible”, dijo Upadhyaya. “La atención en la gestión de capitales está claramente en la mejor ejecución para nuestros accionistas, y también es importante mantener los gastos bajos”.



Los bancos y los fondos de inversión que dependen de la inteligencia artificial amenazan con inyectar riesgo al sistema financiero y podrían, en opinión de expertos, exacerbar una crisis en el futuro.



A medida que la industria financiera se apresura a adoptar la inteligencia artificial crece el potencial de que las firmas se hagan cada vez más dependientes. Si muchas se mueven hacia la misma lógica de riesgos e inversión, podríamos ver amplificados los shocks financieros, sugiere un estudio publicado la semana pasada por el Financial Stability Board (FSB), panel de reguladores que incluye a la Reserva Federal de EE. UU. y al Banco Central Europeo.



“La inteligencia artificial y el aprendizaje automático ofrecen significativas ventajas si sus riesgos específicos se manejan adecuadamente”, indicó la FSB en su reporte. La entidad pidió un mayor monitoreo de las tecnologías de automatización disponibles diseñadas para minimizar la participación de seres humanos.



“Tomados como un todo, la vulnerabilidad de los bancos a shocks del sistema son mayores si tienden a depender más de algoritmos similares o flujos similares de datos”, agrega el reporte.



Para el FSB, dirigido por la cabeza del Bank of England, Mark Carney, muchas de estas tecnologías están siendo diseñadas y probadas en un periodo de poca volatilidad en los mercados y no en una coyuntura significativa de la economía, o en una crisis financiera.



Con todo, la revolución no ocurrirá ya, y no falta quien crea que no será tan disruptiva como muchos temen. La introducción de los cajeros automáticos, recuerdan, no redujo el empleo de cajeros humanos. Puede que esto no les encante a los accionistas, que esperan ver una caída de los costos y un aumento de los beneficios, pero si usted depende de los servicios financieros para su salario más que para sus ingresos por inversiones, esto debería ser un motivo de alegría. Es posible que la revolución de los robots llegue algún día, pero todavía no.



LANANH NGUYEN

BLOOMBERG