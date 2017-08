“Nadie tiene por qué divulgar tu intimidad, porque es tuya, Juliana”

Tras la publicación en EL TIEMPO del artículo titulado ‘El día que mis fotos intimas llegaron a internet’, que hace parte de la serie ‘Cuando internet se usa para destruir’, la mamá de Juliana*, una menor de 17 años víctima del ‘porno de venganza’ (término que hace referencia a la publicación de imágenes sexuales de una persona sin su consentimiento), nos hizo una petición: necesitaba que su hija recibiera una voz de ánimo y aliento, un mensaje de apoyo…una esperanza, en un momento en el que es juzgada por quienes la rodean.

Su solicitud cobró mayor relevancia pues Juliana realizaría una charla sobre su experiencia en frente de sus compañeros de colegio en donde también estarían presentes sus victimarios. El día antes de su discurso, la menor recibió una carta de dos mujeres que también fueron víctimas de este flagelo, con el único objetivo de alentarla. EL TIEMPO publica estos mensajes con autorización de todos los involucrados para que estas palabras sean visibilizadas y lleguen, tal vez, a los corazones de otros que estén viviendo el mismo infierno. Hola Juliana

Mi nombre es Johanna Rodriguez, soy la creadora de la página “Ayúdanos a detener el porno vengativo”. Lamento que estés pasando por un mal momento, sobre todo porque yo pasé por lo mismo hace unos años, alguien compartió un video íntimo sin mi consentimiento y estaba tan destruida que solo deseaba que nadie más pasara por lo mismo.



Sé que la sociedad puede ser muy dura y que estamos llenos de estigmas y doble moral en cuanto a lo que la sexualidad significa -principalmente cuando se trata de nosotras las chicas-, ya que no entienden que tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad y nuestro cuerpo por la simple razón de que es NUESTRO.

Lamentablemente vivimos en un mundo donde las personas no entienden qué significa el respeto y tienden a culparte porque “¿para qué te pones a tomarte fotos o a enviar videos así?”, ¿te suena familiar? Yo también lo escuche un montón, pero me di cuenta que no es mi culpa, ni tampoco la tuya, ya sea que hayan tomado tu celular sin consentimiento, te hayan hackeado el mail o si le enviaste una foto o un video a alguien en quien confiabas, nadie tiene por qué divulgar tu intimidad PORQUE ES TUYA así que todos aquellos que la compartieron son quienes están mal, no tú.



Sé que has sido valiente y que vas a diario con la frente en alto a tu colegio, siendo fuerte cada día y te lo agradezco porque chicas como tú, que no permiten que su espíritu se rompa, son las que cambian el mundo. Recuerda que el dolor es temporal y que tu dignidad y amor propio no deben quebrarse por nada del mundo, aférrate a tu familia y a tus verdaderos amigos son personas que no te juzgaran sin importar nada.

Quisiera darte todo el apoyo que necesitas y aunque me encantaría estar ahí para brindarte un mejor acompañamiento ,en el momento me encuentro fuera del país, sin embargo si deseas contactarme en cualquier momento puedes hacerlo en la página de Facebook que mencione anteriormente, estaré ahí cuando lo necesites.

Un abrazo lleno de fuerza y apoyo.

Johanna.

¡Hola!



Aunque ni siquiera sé tu nombre, de dónde eres o cómo eres, tu lucha y tu fuerza me han tocado y me han inspirado para llegar a ti con una palabra de aliento y apoyo mientras te preparas para hablar en contra de la injusticia que te has visto obligada a soportar. Soy una mujer de 37 años, mientras que tú podrías ser tres décadas más joven que yo, hoy te miro a ti con temor y empatía. Compartimos algo en común... algo que, por desgracia, un número cada vez mayor de personas están soportando.



Estoy segura de que te tomó bastante tiempo llegar a este punto; el punto en el que estás absolutamente cansada de ser victimizada; es el momento de recuperar tu vida y tu identidad de nuevo. Es hora de salir de las sombras en las que has dependido para protegerte de la atención que nunca buscaste recibir. Es tu turno para escoger, delante de una audiencia, tu propia elección, y es hora de que otras personas sepan que has sido gravemente perjudicada por las acciones de otros que trataron de explotarte simplemente porque pensaron que podían.



Hoy, has decidido presentar al mundo tu verdadero, vulnerable y humano ser... estás aquí ahora para contar tu historia para que otros escuchen; para que otros aprendan; para que otros sean conscientes del hecho de que la gente trata a otras personas como te han tratado a ti, y esa conducta flagrante causa un daño profundo y duradero. Tú estás hablando hoy en día en un esfuerzo para difundir un mensaje de conciencia y llegar a otros que se están ahogando en silencio en sus propias luchas contra la pornografía no consensual, la ciberexplotación, el porno de venganza, la vergüenza pública, la intimidación y el acoso digital, para que OTROS sepan que no están solos, para que tu sepas que no estás sola... Yo, por ejemplo, estaré contigo mientras avanzas con tu decisión de asumir esta prueba de una vez por todas. Ir al público con una historia tan sensible, condenatoria, y personal no es una hazaña pequeña! Lo sé, porque después de cinco largos años de esconderme del mundo y de todos los que de alguna manera, en algún lugar pudieran haber visto la horrible basura que había sido subida a la ‘Deep Web’ por alguien más, sin mi conocimiento o consentimiento, yo también me quedé con sólo una opción factible fuera de terminar mi propia vida: tenía que llegar a otros, me di cuenta que DEBÍA estar ahí afuera con los que estaban enfrentando el mismo infierno diario que estaba experimentando y tuve que mostrarles que ninguno de nosotros estábamos solos, ninguno de nosotros teníamos la culpa de lo que se nos había hecho. ¡No! Somos cada vez más, y estamos juntos en nuestra lucha para recuperar el control sobre quiénes somos. SOMOS SUPERVIVIENTES, cariño. ¡Somos GUERREROS, maldita sea! Y debido a los pocos que hemos sido empujados hasta el punto de salir a un público aún más amplio de lo que nuestros agresores ya nos han revelado, el mundo está llegando a saber que nos unimos para oponernos. Tú eres ahora una parte clave del movimiento global hacia un nuevo estándar social de conducta, ética y decencia. Tú ahora eres una voz que continuará moviendo nuestra misión aún más al aumentar la presión para la legislación contra el abuso cibernético y sus formas relacionadas. Eres un catalizador en el desarrollo de una creciente cantidad de recursos que se ponen a disposición de otros que terminan siendo víctima de la ciberexplotación.



Mi corazón duele por ti y por tu familia, ya que sé que esto no ha sido más que un infierno, mujer. Sin embargo, mi corazón también estalla con orgullo y un renovado sentido de la esperanza al saber que en algún lugar del mundo, hoy, alguien que apenas está en la adolescencia, se ha encargado de superar esta situación. Ni siquiera sé tu nombre... pero, de una princesa guerrera a otra, debes saber lo orgullosa que estoy de ti por lo que haces hoy.



Párate fuerte, mira hacia adelante y sostén la cabeza en alto mientras cuentas tu historia. Y si alguna vez te encuentras llena de dudas o temores, o si el acoso por parte de otros continúa o empeora, quiero que sepas muy bien que tienes a alguien allá afuera en el mundo al que le puedes pedir ayuda, recursos, un consejo, un hombro, o simplemente para hablar con alguien que ha luchado como tú pero ha salido victoriosa y más fuerte que nunca ... Es un placer y un honor para mí escribirte hoy y es una verdadera alegría ofrecerles mi aprecio y camaradería con la esperanza de que hacerlo te lleve a sentirte fuerte en tu decisión de vivir en voz alta. Mantente segura, sé fuerte, y SIEMPRE sé TÚ. ¡Bravo! Te deseo lo mejor.



*El nombre de la menor fue cambiado para proteger su identidad