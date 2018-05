Descansa en paz, Klout. Nadie te va a extrañar

“Un puntaje inútil”. “Un olvidado medidor”. “Un cementerio de ególatras”.

Con calificativos como este despidió la prensa especializada a Klout, un servicio que se hizo conocido por ofrecer (al calcularlo en virtud de una fórmula secreta), un ‘índice de influencia’ en redes sociales. El servicio, que paso de la popularidad a la controversia y luego al olvido, dejó de funcionar este 25 de mayo.

El cierre ocurre cuatro años después de una muy publicitada adquisición por parte de Lithium Technologies, una compañía especializada en medir y manejar engagement, en particular en lo tocante a las relaciones de las marcas y sus clientes. En su momento, pagó nada menos que 200 millones de dólares por hacerse a la propiedad de Klout, que esperaba fuera la piedra angular de una salida a bolsa que nunca ocurrió.

En términos simples, Klout era una calculadora que medía la influencia social de cualquier persona y la expresaba en un puntaje entre cero y cien. Celebridades como Justin Bieber alcanzaron en su momento cocientes de cien, mientras que marcas como The New York times se ubicaban en el orden de los 98 puntos. Klout también ofrecía al usuario un listado de los temas en que su influencia era mayor a la del promedio.

El índice Klout se volvió una manera simple de comparar reputaciones en una época en la que emergía el concepto de influencer. Algunas empresas lo usaban en procesos de selección y numerosas marcas lo empleaban para asignar ‘perks’, que no eran otra cosa que regalos que buscaban el favor de tuiteros e instagrammers.

Aunque Lithium dijo que en cualquier caso el plan era cerrar el servicio, admitió que la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos (GDPR) de la Unión Europea adelantó sus planes. Manejar una plataforma en la que la gente conectaba sus cuentas de Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, entre muchas otras, se volvió de pronto mucho más complejo.

Y sin embargo, puede que no hayamos visto el último capítulo de esta historia. La empresa señaló que contempla la posibilidad de lanzar un remplazo más concentrado en Twitter.