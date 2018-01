Cibercriminales se han robado el 14 % de las grandes monedas virtuales

Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido el mercado de las monedas virtuales en los últimos meses, se ha convertido en un blanco ideal para los ciberciminales. A finales del 2017, el precio del bitcóin, por ejemplo, cayó tras la quiebra de una plataforma de intercambio surcoreana objeto de un ataque informático.

Esos ataques fueron comunes durante el 2017, generando importantes pérdidas de dinero. Estimaciones de Bloomberg indican que en menos de una década, los piratas informáticos han robado cerca de 1.200 millones de dólares en monedas bitcóin y ether.



Estas cifras fueron reveladas por la compañía Autonomous Research LLP, destacando que no solo los ciberciminales se están lucrando con las monedas virtuales, también está creando un nuevo mercado lucrativo para las empresas de seguridad informática.



"Parece que el hackeo en las criptomonedas es una industria de ingresos anuales de US$ 200 millones", dijo Lex Sokolin, director global de estrategia fintech de Autonomous Research LLP.



Los atacantes se han comprometido más del 14 por ciento del suministro de bitcóin y ether, dijo Sokolin. En total, los ataques informáticos que afectan a criptomonedas como bitcóin le han costado a las compañías y gobiernos US$ 11.300 millones en forma de ingresos tributarios potenciales perdidos por la venta de monedas y las transacciones ilegitimas, según Susan Eustis, ejecutiva de WinterGreen Research.



Los expertos coinciden en que las pérdidas podrían multiplicarse a medida que más compañías e inversores se apresuran a entrar en el mercado de las criptomonedas sin tener en cuenta los peligros ni tomar medidas para protegerse.

¿Se recupera el bitcóin?

Esta semana no ha sido fácil para la moneda virtual más popular, el bitcóin. Temores a posibles regulaciones en China y Corea del Sur, generaron que el valor de la unidad del bitcóin se situará en 9.300 dólares, después de registrar un máximo histórico en diciembre llegando a 20.000 dólares. Este viernes la unidad de bitcóin se cotiza en 11.431 dólares.



El jueves se conoció que Francia y Alemania están pensando en regular el bitcóin. Así lo anunciaron los ministros de finanzas francés, Bruno Le Maire, y alemán,

Peter Altmaier, afirmando que presentarán propuestas comunes de cara al G20 Finanzas, que se realizará en marzo.



"Tenemos una responsabilidad ante nuestros ciudadanos de explicar los riesgos y de reducir los riesgos a través de una regulación", explicó Altmaier.



TECNÓSFERA*

Con agencias