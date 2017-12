Neutralidad en la red: se vienen los debates y las demandas

Tras la votación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que aprobó 3 votos contra 2 un proyecto propuesto por su actual director Ajit Pai, EE. UU. dio fin a una reglamentación de 2015 de la administración Obama que consagraba el ‘tratamiento no discriminatorio’ en internet, también conocido como neutralidad en la red. Esta decisión plantea para el próximo 2018 un año de intensos debates, demandas y contrademandas entre partidarios y opositores de la medida.

Para Cris Marsden, profesor de derecho e internet en universidades como Oxford y Warwick, y Sussex, lo que pasará ahora, luego de lo aprobado por la FCC, es que los operadores podrán actuar a su antojo y se iniciará un proceso en la corte.



“Sé que varias organizaciones sociales y especialistas pedirán a las cortes que decidan si la decisión de la FCC fue o no correcta, presentando sus argumentos. Esto será 2018. Y probablemente, la FCC deberá decidir si apela el proceso, por lo que podríamos ver una decisión final en 2019”.



De acuerdo con el experto, al EE. UU. moverse en esa dirección, algunos países podrían seguirlo como modelo. Aunque en el contexto internacional por un lado ya India reforzó sus reglas en materia de Neutralidad en la Red y, considera, Asia mayoritariamente iría por el mismo camino.



“En Europa seguiremos en la misma dirección y si bien no son las medidas más fuertes en Neutralidad de la Red se mantiene el principio. Será interesante ver cómo reacciona Latinoamérica. En el caso que más conozco, por ejemplo México, habrá que ver si siguen el ejemplo de EE. UU. de no tener regulación para los operadores o si siguen el de Canadá, quienes tienen fuertes regulaciones en el asunto”, agregó Marsden.



Otra autoridad en el tema, Luca Belli, autor de títulos como De la gobernanza a la regulación de la internet y Compendio de neutralidad en la red y fundador de Coalición Dinámica sobre Neutralidad de la Red del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas, afirmó que no es optimista.



“En un par de semanas puede que ya no haya regulación o política de neutralidad en la red, lo que es triste para Estados Unidos, algo que posiblemente afectará a América Latina, una región donde las políticas estadounidenses son asumidas como bien concebidas. Esto puede provocar que algunas personas del Gobierno opten por redefinir sus políticas en otros lugares. Aunque no será directo, de seguro habrá un impacto”, manifestó el experto.



Belli, así mismo, advirtió que retirar la neutralidad de la red afectará a los usuarios en su capacidad y libertad para expresarse y para innovar.



Para él, que internet se mantenga neutral es importante para los usuarios por tres razones fundamentales: falta de libertad, falta de innovación y falta de privacidad.



Y anotó que en Europa, hasta 2012, los operadores bloquearon a Skype, sin ninguna razón (además de que era un servicio competitivo para una de sus principales fuentes de ingreso como lo era la comunicación por voz).



“Es decir, los usuarios no podían comunicarse y compartir información a través de Skype, aunque la aplicación fuera legal. Es un ataque a la comunidad dado que el usuario sufre una limitación de la expresión”, señaló Belli.



Y añadió: “Por otra parte, imaginen que quieren crear el nuevo Skype, un Juanita.net, lo desarrollan, tal como lo hizo Mark Zuckerberg con Facebook cuando era aún un estudiante, con la libertad de generar y compartir su creación. En este caso, sin neutralidad, se tendría que solicitar casi un permiso, llegar a un acuerdo con los operadores, para lograr emprender una nueva idea”. Sin embargo, Luca Belli aclaró que la gestión de tráfico no es algo enteramente malo y que es necesaria para que los operadores puedan reducir los riesgos de ataque.



“El problema es el abuso de ese poder. Alrededor de los últimos 10 o 15 años se ha hablado de la integración vertical, un concepto que alude a que los operadores de servicio de internet (ISP, por sus siglas en inglés) adquieren productores de contenido”, dijo Belli.

Jóvenes, los defensores

Según Cris Marsden, son las personas jóvenes quienes pueden defender la neutralidad de la red, puesto que son los que tienen más idea del asunto.



“La juventud sabe de tendencias, de cuáles son las aplicaciones que están emergiendo, que están de moda y son populares. En el caso de Reino Unido, la mayoría de los adolescentes usa Snapchat y no Instagram. Así los operadores ofrezcan otras aplicaciones de forma gratuita, están muy informados y saben en qué quieren gastar sus datos”, explicó.



Y agregó que ellos pueden rechazar una oferta porque quieren experimentar y son quienes pueden contar sobre las diferentes opciones. “Ellos entienden, a ellos les importa y quieren gastar sus datos en lo que usan y no en lo que las compañías creen que deben”, recalcó Marsden.



Sobre ese interrogante, Luca Belli coincide con Cris Marsden al señalar que especialmente las personas jóvenes se benefician del principio de la neutralidad.



“Si se pudiera aprender en las escuelas, así como la matemática o la biología, cómo funciona internet, creo que muchos la verían como una gran herramienta para acceder y compartir el conocimiento, porque internet es una red generativa. Todos los usuarios pueden crear y compartir. Creo que si todos lo supieran, nadie aceptaría que ninguna organización limite su acceso, ideas y posibilidades para usar internet y todas las personas estarían dispuestas a proteger la neutralidad”, afirmó.

Cinco aspectos claves frente al tema

La neutralidad de la red es un principio que hace parte de las promesas de internet misma y que busca que todos los contenidos y los usuarios sean tratados de la misma manera en línea.



¿Afecta a Colombia? El ministro de TIC, David Luna, rechazó la decisión de la FCC y señaló que en el país defenderá la neutralidad de la red, que existe como ley desde 2011.



Los más beneficiados por el fin de la neutralidad de la red son los operadores de telecomunicaciones.



La decisión daría paso a ‘servicios plus’ que profundizaría la brecha digital, pues el operador podrá cobrar más para aumentar la velocidad de algunos, reduciendo la de otros.



Al manejar a discreción el tráfico de datos en sus redes, los operadores de servicio podrán saber exactamente qué consumen los usuarios, algo que amenaza la privacidad.

