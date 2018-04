No, un dedo muerto no puede desbloquear un celular

La verdad, deberían haberlo sabido. Cuando policías de Clearwater, en el estado de Florida (EE. UU.), entraron a una funeraria para tratar de desbloquear el celular de un sospechoso abatido en un tiroteo usando los dedos del cadáver, debieron saber que su lóbrega misión estaba destinada a fracasar.

En pocas palabras, porque así no es como funcionan los sensores de huellas de la mayoría de los smartphones.



Si bien quedan algunos modelos —cada vez menos— que se limitan a reconocer el trazado de la huella, en la práctica la totalidad de los celulares que incorporan reconocimiento de huellas usan sensores capacitivos, que reaccionan a cambios en un campo eléctrico. Es esa característica la que hace que se necesite piel ‘viva’ para activarlos.



Ricardo Triana, gerente de producto de Huawei Colombia, explica: “El sensor básicamente es una cuadrícula de celdas, al nivel microscópico, y cada celda almacena o no carga eléctrica dependiendo de si hay o no contacto con la piel. La lectura total se digitaliza y eso da como resultado una imagen digitalizada de la huella”.



En el caso de los iPhone, el sistema Touch ID usa una mezcla de sensores capacitivos y sensores de radiofrecuencia. Mientras los primeros se activan con el ya mencionado cambio en el campo eléctrico, los segundos ‘leen’ el tejido vivo de las capas internas de la piel. Este sistema, que resuelve problemas como lesiones o tinta en la superficie del dedo, también garantiza que un dedo muerto no funcionará para desbloquear el aparato.



Es decir que tampoco sería recomendable pretender desbloquear un celular con el dedo cercenado de su propietario. ¿Un dedo trasplantado? Tal vez ya sea ir demasiado lejos.



Pero hay un truco muy elaborado que podría –solo podría– funcionar: Según reportó en un informe, un profesor de la Universidad de Michigan logró colaborar con la policía en 2016 para desbloquear un celular usando un modelo impreso en 3D de las huellas del sospechoso. Para ‘activar’ los dedos falsos, usó una capa de partículas metálicas. El método, sin embargo, está lejos de haber sido perfeccionado.



Los policías de Florida no solo no lograron que el teléfono reconociera la huella dactilar de su propietario, sino que, según detalla el Tampa Bay Times, se exponen ahora a una demanda de la familia del fallecido.



El vacío legal en torno a estos casos es lo que hace que se sigan presentando. La razón es que, aunque el sistema está diseñado para evitar que alguien se autoincrimine, no es posible invocar ese derecho, ni el de la privacidad, después de la muerte.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA

En Twitter: @WilsonVega