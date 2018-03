Así usan la tecnología las mujeres en Colombia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio TIC presentó un informe que revela el nivel de apropiación, uso y acceso de las TIC por parte de las mujeres en Colombia.

La investigación, que se realizó en 60 municipios del país y encuestó a 3.561 mujeres, evidenció que el 81 por ciento de las mujeres han usado internet en los últimos seis meses. Esto significa, según la cartera TIC, que ese porcentaje de mujeres tienen acceso a la red y saben cómo usar las herramientas que ofrece el ciberespacio.



Sin embargo, un 19 por ciento de las mujeres encuestadas aseguró que no se conectan a internet. La brecha digital se genera, principalmente, en las mujeres con edades entre los 45 y 65 años. Para Juanita Rodríguez Kattah, viceministra de economía digital, es importante que las mujeres ingresen al ecosistema tecnológico para lograr un crecimiento económico.



"Solo un 11 por ciento de las mujeres trabaja en el sector TIC, una cifra que se ha mantenido en los últimos tres años. Es preocupante porque es un número que no sube y las mujeres no están explorando ese mundo. Si lo hicieran, la economía crecería, pues en el futuro todos los empleos dependerán de la tecnología", advirtió Rodríguez.



El reto también es cultural, pues según la viceministra, las comunidades indígenas deberían apropiarse en el uso de las TIC, teniendo en cuenta que del porcentaje de mujeres no conectadas, una de cada tres son indígenas.



El estudio mostró además que el 90 por ciento de las mujeres colombianas tiene un celular propio; el 72 por ciento posee un teléfono inteligente; y el 58 por ciento cuenta con un PC de escritorio o portátil.



Es importante, aseveró la viceministra, que las mujeres deben dejar de ser "tan

autocríticas y necesitan tener más confianza, pues en la investigación ellas se calificaron a sí mismas con 3,9 (en una escala de 1 a 5) respecto a su conocimiento y habilidad para usar internet".



En cuanto a las actividades preferidas por las colombianas en internet, el 87 por ciento gusta de las redes sociales; el 82 por ciento para comunicarse; y el 74 por ciento ingresa a la web para entretenerse.



Las redes preferidas son: WhatsApp (83 por ciento), Facebook (90 por ciento) y YouTube (74 por ciento). Además, la información que más les interesa está relacionada con temas de: salud (77 por ciento), educación (50 por ciento), empleo (43 por ciento) y participación social y política (8 por ciento).



No obstante, no deja de ser preocupante que las colombianas vivan alguna forma de violencia en el sector TIC. Según el estudio, la discriminación se genera por apariencia física (42 por ciento) y orientación sexual (42 por ciento).



Otro dato alarmante es que el 87 por ciento mujeres afirmó no sentir miedo de que a ellas o sus hijos o hijas les pueda suceder diferentes formas de violencia, en especial 'grooming' y la producción y comercialización de material del explotación sexual.



"Es importante que las mamás y los papás generen una cultura de prevención en sus hijos. Por eso, es recomendable utilizar controles parentales, enseñarlos a utilizar YouTube Kids y otras herramientas que generen prevención", añadió la viciministra.



La encuesta también demuestra que 7 de cada 1.000 mujeres ya empiezan a participar en el desarrollo de tecnologías porque manifiestan que han creado aplicaciones, software, películas o videojuegos.



El estudio tuvo cobertura en 60 municipios del territorio nacional y se realizó a 3.561 mujeres: 2.804 en el área urbana y 757 en el área rural, entre los 14 y 65 años. Esta herramienta fue desarrollada por el consorcio conformado por las empresas Proyectamos Colombia y Estadística y Análisis SAS, cuyo propósito fue conocer la situación, las necesidades y los intereses de las mujeres con respecto a la tecnología en el país.



