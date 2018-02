EE. UU. y Reino Unido acusan a Rusia del ciberataque 'Not Petya'

Estados Unidos acusó al Ejército ruso de ser responsable del ciberataque denominado como 'Not Petya' en junio de 2017, que fue catalogado por ese gobierno como el" ciberataque más destructivo y costoso de la historia".

"El ataque, denominado 'Not Petya' se extendió rápidamente en el mundo", indicó hoy la Casa Blanca en un breve comunicado emitido horas después de que Reino Unido hiciera la misma acusación.



"(Este ataque) fue parte de los esfuerzos del Kremlin para desestabilizar a Ucrania y demuestra incluso más claramente la implicación de Rusia en el conflicto en curso. También fue un imprudente e indiscriminado ciberataque que tendrá consecuencias internacionales", agrega la nota.



Reino Unido decidió identificar públicamente a Rusia como responsable del ataque para advertir de que no tolerará una "actividad cibernética maliciosa".



"El Gobierno del Reino Unido estima que el Gobierno ruso, específicamente (el sector) militar, fue responsable del destructivo ataque cibernético NotPetya en junio de 2017", sostuvo hoy el secretario de Estado de Exteriores británico, Lord Ahmad. "El ataque mostró la indiferencia por la soberanía ucraniana y trastornó organizaciones en toda Europa y costó cientos de millones de libras", subrayó.



Entre los afectados se encontraban multinacionales e infraestructuras críticas como el sistema de control del sitio del accidente nuclear de Chernóbil y los puertos de Bombay y Amsterdam. La petrolera rusa Rosneft, el transportista danés Maersk, la farmacéutica estadounidense Merck, el especialista francés en material de construcción Saint-Gobain o el publicista británico WPP también estuvieron en la lista de damnificados. En Ucrania, el país más afectado, las operaciones de los bancos se vieron afectadas y las autoridades evocaron entonces un ataque sin precedentes.



Moscú ha negado previamente estar detrás del ataque NotPetya. "Las consideramos... sin fundamento. Esto no es más que una continuación de una campaña rusófoba que carece de pruebas", declaró el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.



El 'Not Petya' fue un potente ciberataque de ransomware, una modalidad en la que se usa software malicioso para encriptar los archivos y luego exigir al usuario del equipo el pago de un rescate.



Compañías de ciberseguridad atribuyeron los ataques al virus 'Petrwrap', una versión modificada del 'ransomware' Petya utilizado por piratas informáticos en 2016.



Este programa es similar al usado en el ciberataque de Wannacry, perpetrado el pasado 12 de mayo y que afectó a más de 150 países y 200.000 usuarios.

Sin embargo, en este caso además de los archivos, Petya también cifraba el sector de arranque del equipo afectado.



CON AGENCIAS