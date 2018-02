El arte de editar fotos sin descargar ningún programa

Las fotos no siempre dejan contentos a sus autores. Que falla el encuadre, la luz no es la adecuada o no se destaca lo que llamó la atención del fotógrafo. Por eso requieren retoques, reencuadres o un mayor contraste. Todas esas son tareas que realizan los programas conocidos como editores de imágenes. Hasta hace poco se instalaban en el computador (por ejemplo, Photo-shop o Gimp), pero ahora se pueden usar directamente en la nube, en sitios que ofrecen el servicio gratuito y sin necesidad de instalar nada.



A continuación, algunas opciones recomendadas.

El editor de Flickr

“De todos los editores en línea, yo uso el de Flickr, una plataforma muy empleada por los fotógrafos para subir sus trabajos. Ofrece todos los ajustes básicos. Además, incorpora filtros, marcos y stickers para quienes quieren añadir algo divertido. La imagen ya trabajada se puede descargar, reemplazar el original o ser almacenada en la nube como un nuevo archivo”, resume el fotógrafo Claudio Núñez. Flickr.com

Los dos niveles de Pixlr

Por su simplicidad, muchos utilizan Pixlr, herramienta en línea y gratuita. Es simple: se elige la foto, se sube a internet y se trabaja con las herramientas de la plataforma. Tiene dos versiones: Pixlr Express, para retoques sencillos y corrección cromática y lumínica, pero también para añadir efectos divertidos y poner marcos y ‘stickers’. La otra versión es Pixlr Editor, más parecida al tradicional Photoshop y que tiene una curva de aprendizaje más lenta, pero con herramientas poderosas que permiten trabajar en capas y hacer una edición mucho más avanzada. Pixlr.com

El automático de Google

El gigante de internet también incluye un editor en su herramienta fotos (en línea y en el celular). Los ajustes que se pueden hacer son básicos, pero suficientes para hacer correcciones estéticas. Entre ellas, reencuadrar la imagen, cambiar su tamaño, girarla, modificar su contraste y su color. Dichos cambios se pueden hacer manualmente (ajustando los parámetros) o dejar que el software haga variaciones automáticas mediante algoritmos. Photos.google.com

Canva, para las redes

Canva es ideal para quienes tienen una vida activa en redes sociales. La plataforma transforma las imágenes en piezas útiles para las redes sociales; por ejemplo, para el encabezado de Twitter, la foto de perfil de Facebook, la imagen del canal de YouTube o una firma para el correo electrónico. Todo esto, con la proporción y el tamaño correctos. Además, permite hacer ‘banners’ para la web con la ayuda de plantillas y ofrece un banco de imágenes complementarias y tipografías para distintos propósitos. Canva.com

Si hace memes, ImgFlip

Quienes tienen la creatividad a flor de piel cuentan con ImgFlip, que permite añadir texto a una imagen graciosa o sugerente con el fin de crear un meme. También tiene un extenso banco de imágenes para que el usuario solo añada el texto. Imgflip.com

Cuatro ‘apps’ que podrían interesarle

A diferencia de los otros cinco programas, que funcionan en línea, estos se deben bajar de la web. Sin embargo, también son gratuitos y muy sencillos de usar. Y, una vez descargados, usted no tiene que estar conectado para trabajar sus fotos.



VSCO Cam: Para los que quieren una aplicación lo más sencilla posible.



Snapseed: Tiene una función de inclinar-desplazar que simula la profundidad de campo. La de enfoque central atrae la atención hacia el sujeto, desenfocando el fondo.



Lightroom: Aplica los ajustes de una foto al número de imágenes que uno quiera. La opción mapa facilita organizar fotos mediante datos de georreferencia.



Facetune: Famosa por el retoque de rostros y la mejora de pieles. Ideal para limpiar fondos, eliminar sombras y destacar brillos de detalles.



ALEXIS IBARRA O.

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ElMercurio_cl