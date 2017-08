Economía digital: ¿amenaza o aliada para generar riqueza?

18 de agosto 2017 , 11:06 a.m.

La economía digital, también conocida como economía de Internet, se basa en las aplicaciones y el desarrollo de las tecnologías de la computación digital. Estamos presenciando una nueva etapa en la historia de la humanidad que algunos han bautizado como la “Cuarta Revolución Industrial”, que combina cada vez más insospechados vínculos entre el mundo virtual de las redes de Internet y el mundo físico.

mundo físico. Estas nuevas dinámicas han llevado a que las organizaciones empresariales desarrollen nuevos modelos de negocio basados en métodos de producción colaborativa permitidas por la red. Las relaciones derivadas de interconectar dispositivos inteligentes, conocida como Internet de las Cosas, son actividades que permiten a las empresas obtener más visibilidad en la identificación y localización sobre el estado de sus productos, sus transacciones, y sobre sus clientes.



Se estima que la aplicación de estas soluciones tecnológicas generarán incrementos del 1,9% del PIB en la Unión Europea para los próximos años. La CEPAL por su parte, estimó que el gasto de América Latina en TIC en 2014 -que son un 8% del total mundial-, representaron un 5,2% del PIB regional. En Colombia, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico encontró que las actividades económicas derivadas del e-commerce representaron un 2,62% del PIB. Esta misma institución señaló que para 2014 el porcentaje de compradores online colombianos creció 24% respecto de 2013, y que del total de internautas del país, 76%, son ya, compradores online.



Sin embargo, recientemente también han surgido puntos de vista contrapuestos respecto de la esperada generación de riqueza y mejoras en productividad dentro de la Economía Digital por acción directa de las TIC. En reciente artículo publicado por James Surowiecki, en el prestigioso MIT Technology Review, se defiende la hipótesis de que la economía digital no genera el valor que se espera, y que por el contrario, lo que se está presentando es una alta concentración en pocas empresas que amasan enormes beneficios, siendo su contribución a la economía prácticamente nula: su gran activo reside sólo en la significativa cantidad de datos que acumulan.



Independientemente de si esta hipótesis es cierta o no, lo que no se puede desconocer es el significativo cambio tecnológico operado en la humanidad hoy en día por el despliegue de nuevas actividades en las redes de Internet gracias a las TIC.

Las máquinas inteligentes

Las fuerzas motrices más representativas de la Economía Digital son las máquinas inteligentes, el procesamiento de datos masivos (Big Data) y el comercio electrónico. Los robots son, dentro de las máquinas inteligentes, la dimensión más representativa. Los países con más penetración de robots en la industria son Corea del Sur, Singapur y Japón. En América Latina por su parte están México, Argentina y Brasil.



Colombia, de momento, presenta dinámicas modestas de crecimiento, pero todo indica que vamos por buen camino y a paso firme. Los principales usos en nuestro país, se han venido dando en la industria automotriz, en medicina, y en vigilancia, pero aun no figuramos dentro de los rankings mundiales. Vale la pena exaltar en este frente, los esfuerzos en formación de recurso humano por parte del SENA, con su Centro Metalmecánico ubicado en Bosa, donde esta institución cuenta con un moderno laboratorio para la formación de aprendices y tecnólogos en Diseño de Integración de Automatización Mecatrónica.



El Big Data, acumulación masiva de datos por parte de los usuarios de la red, ha llevado a una sorprendente acumulación de datos, mereciendo mención especial la computación en la nube, tecnología nueva que busca tener todos los archivos e información en Internet, olvidando de si se tiene capacidad suficiente para almacenar información en los computadores.

Los datos, un potencial aliado

Se sostiene que en los últimos dos años se han creado más datos que en toda la historia de la humanidad; que cada segundo se realizan 40.000 nuevas búsquedas en Google; que más de mil millones de personas se conectan a Facebook diariamente, enviando en promedio por minuto, más de treinta millones de mensajes, incluyendo dentro de estos más de un billón de fotografías; que cada minuto se ven casi tres millones de vídeos; que se suben 300 horas de vídeos a YouTube por minuto y que a partir de ahora más del 80% de las fotos se tomarán directamente desde smartphones.



Toda esta nueva realidad ha llevado a las empresas a desarrollar nuevas técnicas para el uso intensivo de datos, estadística, modelos predictivos y gestión basada en hechos. Se cree que de esta forma se dará soporte al proceso de toma de decisiones, creando ventajas competitivas y contribuyendo a potenciar a las cadenas de valor que, hoy por hoy, son las generadoras de riqueza en la economía.

Hay un enorme potencial para que las empresas incorporen y utilicen más las TIC e Internet a fin de impulsar el crecimiento y la innovación en todos los sectores. Aunque la mayoría de las empresas -según estimaciones de la OCDE- cuentan con conexión de banda ancha, pocas de ellas (solo un 31%), utilizan software de planificación de recursos empresariales, un 22% despliegan computación en la nube, y solo un 21% reciben pedidos por medios electrónicos.





ÁLVARO TURRIAGO HOYOS

Profesor de Economía

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA)

Universidad de La Sabana