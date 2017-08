Así podrá presenciar el eclipse solar desde Twitter

17 de agosto 2017 , 10:33 a.m.

Twitter y The Weather Channel se asociaron para transmitir en vivo el eclipse solar que sucederá el 21 de agosto. En territorio colombiano el fenómeno se podrá apreciar en zonas como Riohacha, La Guajira y la zona norte del país tendrán un oscurecimiento del 51 por ciento.

"Este eclipse es un evento que sucede una vez cada cien años, y vamos a festejarlo como si fuera la víspera de Año Nuevo", aseguró Neil Katz, jefe de contenido global y editor en jefe de The Weather Company.



"Es un fenómeno celestial y un momento cultural que no se puede perder. No podríamos imaginar un socio mejor que Twitter para celebrar esto". menciona en el comunicado de la red social.

La transmisión en tiempo real "Chasing Eclipse 2017" tendrá inicio el 21 de agosto desde medio día. The Weather Channel, junto con Twitter, mostrará a los espectadores diez lugares a lo largo del recorrido del eclipse con imágenes desde el suelo y desde el espacio.



Dentro de las ubicaciones se incluyen: Stanley, ID; Carbondale, IL; St. Joseph's, MO; Alliance, NE; Hopkinsville, KY; McMinnville, OR; Belton, SC; Nashville, TN; y Casper, WY. según comunicado.

Estas son las herramientas con las que contará la transmisión

- Imágenes de alta resolución y drones aéreos de la red Weather.

- Contenido generado por los usuarios desde Twitter entre ellos publicaciones o comentarios del fenómeno.

- Imágenes actualizadas de las celebraciones que se harán por el fenómeno natural que será cubierto por periodistas de campo de weather.com.

- Cubrimiento del evento Red Bull Cliff Diving con atletas que bucearán bajo las sombras del eclipse.

- Imágenes en tiempo real del eclipse desde la NASA.



La transmisión "Chasing Eclipse 2017" se podrá ver a través de la aplicación de The Weather Channel, weather.com y Twitter.



Además, usted no necesita estar registrado en la red social para poder ver el eclipse de sol y estará disponible de forma gratuita para los interesados.



Los espectadores podrán acceder en http://eclipse2017.twitter.com o a través de la cuenta en Twitter @weatherchannel.



Si desea obtener más información del eclipse solar del próximo 21 de agosto puede visitar este sitio web: http://features.weather.com/eclipse.



