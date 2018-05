EA Sports anuncia que será gratis el juego del Mundial Rusia 2018

En los meses de junio y de julio los aficionados del balompiée se mantendrán al borde sus asientos con los partidos del evento más importante para los amantes del fútbol: el Mundial de Rusia 2018. A la par de la competición, EA Sports ofrecerá la nueva expansión de FIFA 18, que estará enfocada en la Copa del Mundo.

En versiones anteriores, los torneos de EA eran ediciones que se vendían por separado. Este año, el juego del Mundial de Rusia será completamente gratis y se podrá descargar como contenido extra para el Fifa 18.



Todos aquellos que tengan Fifa 18 podrán descargar la extensión mundialista a partir del próximo 29 de mayo en sus consolas, según el comunicado oficial de EA.



El juego se encontrará en Ultimate Team, casi idéntico al de clubes; en Custom Tournament, se puede elegir a cualquier selección incluso las no calificadas al torneo; en Kick-off, el partido normal sin jugar en línea y por ultimo en Mundial, con los 32 asistentes al evento.



Las pérdidas que generó el juego en el pasado mundial, Brasil 2014, generaron que se sacara la edición gratuita y que sea habilitara para más consolas.



La edición esta disponible para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Microsoft Windows). No podrá ser descargada en las consolas de vieja generación como el Playstation 3 y Xbox 360.

TECNÓSFERA