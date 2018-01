Dropbox habría iniciado un proceso confidencial para salir a bolsa

Dropbox Inc., una de las compañías de almacenamiento e intercambio de archivos en línea más usadas en el mundo, valorada en 10.000 millones de dólares, inició confidencialmente el proceso para una oferta publica inicial en Estados Unidos, dijeron fuentes cercanas al proceso.

Goldman Sachs y JPMorgan Chase encabezarían el potencial debut bursátil de la tecnológica, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la presentación de los documentos no ha pasado de la etapa privada.

Dropbox, trascendió, está hablando con otros bancos este mes para que ejecuten funciones adicionales en la OPI. La compañía apunta a cotizar en el primer semestre de este año, dijo una de las fuentes. Representantes de Dropbox, Goldman Sachs y JP Morgan declinaron hacer comentarios.

El temor de algunos analistas es que una venta de acciones de Dropbox, una de un grupo de compañías tecnológicas prominentes con valoraciones multimillonarias que no cotizan en bolsa, pueda seguir los pasos del decepcionante paso de Snap Inc. a los mercados públicos.

Por ese motivo, el desempeño de la acción de Dropbox una vez salga a bolsa será un tema de permanente atención tanto para Wall Street como para la comunidad tecnológica.

Las acciones de Snap han perdido 15 por ciento desde su debut bursátil en marzo pasado. Pero a diferencia de esa firma, que pierde dinero cada trimestre, Dropbox llegaría a la mesa con ventas anuales del orden de los 1.000 millones de dólares, dijo el presidente ejecutivo Drew Houston en una entrevista el año pasado.

También ha sido rentable, sin incluir intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esos puntos de referencia son el resultado de mas de dos años de enfoque de la compañía, que amplió su paquete de productos para empresas y controló el gasto, dijo Houston en ese momento.

Dropbox podría ser una de las compañías de tecnología empresarial más grandes de EE. UU. en salir a bolsa en los últimos años. First Data Corp. hizo su debut a un valor de mercado de aproximadamente 14.000 millones de dólares en 2015, la OPI más grande en los últimos cinco anos.

Los dos bancos lideres han trabajado anteriormente con Dropbox. Goldman Sachs asesoró a la empresa en rondas de financiamiento anteriores y extendió crédito a la compañía, mientras que JP Morgan lideró una línea de crédito de 600 millones de dólares a Dropbox el año pasado, dijeron las fuentes.

Dropbox logró su valuación privada de 10.000 millones de dólares en su última ronda de financiamiento en 2014. Si bien no está claro si la compañía podrá vender inicialmente acciones por encima de esa valuación, la acción podría cotizar al alza una vez que sea pública, esperan analistas.