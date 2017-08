Ya utilizan drones para monitorear cultivos de palma africana

El Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Gida), junto con el Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y el de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional, está implementando cámaras multiespectrales en drones, con el fin de hacer un monitoreo aéreo de las condiciones en que se encuentran los cultivos de la palma africana.

Aunque el sistema no es nuevo, su aplicación en Colombia es reciente. Las cámaras multiespectrales son dispositivos que permiten captar las ondas de luz que no son perceptibles por el ojo humano; y en este caso, el sensor de la cámara tiene una banda reducida de cinco espectros (verde, rojo, azul, infrarrojo y RGB).



El profesor Jorge Sofrony, director del Gida y líder del proyecto, explica: “Diferentes combinaciones de esos espectros captados por la cámara generan lo que llamamos ‘índices’, los cuales nos permiten detectar mejor ciertas características de un cultivo, como su densidad vegetal o el contenido de agua en las plantas”.



La idea con estas cámaras en drones es generar sus propios índices para palmas africanas, que permitan caracterizarlas y clasificarlas. De esta forma se puede optimizar la gestión en el campo y prever situaciones adversas en los cultivos, como enfermedades o plagas.



El proyecto de drones con cámaras multiespectrales para la inspección de la fauna y los cultivos se ha enfocado en el registro de áreas de delimitación precisas. Pero, según el profesor Sofrony: “La idea no es solamente detenernos en cultivos específicos, sino, también, tratar de generar una metodología que nos ayude a extender esto a cualquier otro tipo de cultivo y nos permita aumentar su productividad”.



En el último recorrido se monitorearon cerca de 40 hectáreas, para encontrar diferencias significativas en los patrones de las palmas y sus cultivos y detectar anomalías.



Los resultados que arrojan los índices permiten notar con anticipación los sutiles cambios en las plantas e incluso identificar las zonas óptimas para el cultivo. También, detectar las extensiones de territorio que se deben trabajar e identificar patrones de movilidad en especies animales.



EL TIEMPO