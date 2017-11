Donald Trump y toda ‘esa gente tonta’ / Desde la tecnósfera

Hace casi exactamente un año, no mucho después de la elección de Donald Trump, recordaba en otra columna dos frases suyas.



Ambas las dijo en campaña. La primera es: “Perdemos gente debido a internet. Debemos considerar, en ciertas áreas, cerrarla de alguna manera”. Agregó que eso seguramente significaría hacer cosas “que parecían impensables hace unos años”.

Este martes, la FCC puso una fecha para hacer lo impensable. Al poner fin a la normativa conocida como “neutralidad en la red”, EE. UU. se prepara para acabar un principio que ha regido a la red desde... bueno, desde el principio: que toda la información es tratada –y movida– de la misma manera, sin importar lo que sea y sin importar quién la envíe.



Al terminarse este marco, como parece probable que ocurra el 14 de diciembre, los operadores (empresas de comunicaciones como Comcast o AT&T) podrán decidir que los videos de Netflix se moverán más rápido que, por ejemplo, los de Hulu. Incluso si alguien diseña un mejor Netflix, probablemente no pueda competir con la capacidad de firmas ya establecidas para pagar por un “carril rápido” y se vea relegado a que sus contenidos se muevan a velocidades más bajas. Irónicamente, Netflix ha sido sumamente vocal en su defensa de la neutralidad en la red. También Google, Facebook y Spotify.



La otra frase de Trump que me acosa es esta: “Habrá quien diga ‘oh, libertad de expresión, libertad de expresión’. Es gente tonta”. Me cuento entre esa gente. Lo que viene es un golpe brutal, demoledor, a la libertad de Internet.



WILSON VEGA

Editor de Tecnología

@WilsonVega