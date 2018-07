Donald Trump es el mayor anunciante político en Facebook

El presidente Donald Trump se convirtió en el mayor anunciante político de Facebook luego de gastar 274.000 dólares, junto con su comité de acción política, en anuncios de la red social desde principios de mayo, de acuerdo informe.

Los números fueron analizados por investigadores de la Universidad de Nueva York, quienes recogieron 267.000 anuncios políticos de la red social en mayo.



De acuerdo con el informe expuesto por The New York Times, lo gastado por Trump supera al monto que Planned Parenthood Federation of America, una organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva, gastó en el mismo mes (188.000 dólares) dejándolo en segundo lugar.

Además, reveló que los anuncios comprados por el presidente de Estados Unidos fueron vistos por 37 millones de personas, mientras que los de Planned Parenthood alcanzó las 24 millones de vistas.



El origen de los anuncios políticos en Facebook puede ser visto públicamente, siendo uno de los recientes esfuerzos realizados por la red social para aumentar la transparencia, según el portal.



Recientemente, Facebook compareció ante el congreso junto a Twitter y Google. Los gigantes tecnológicos se disculparon por las fallas relacionadas con el contenido político en sus plataformas.

TECNÓSFERA