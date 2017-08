Inteligencia Artificial: Reemplazará más del 50% de los trabajos

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo este viernes en Buenos Aires que la inteligencia artificial hará perder más de la mitad de los trabajos que existen en los países emergentes, pero se generarán nuevos empleos con otras capacidades.

"La inteligencia artificial va a eliminar entre el 50 y el 65 por ciento de todos los trabajos existentes en los países en vías de desarrollo, incluyendo la Argentina", afirmó Jim Yong Kim, al participar del debate 'Invirtiendo en los empleos del futuro' en el ministerio de Ciencia y Tecnología en Buenos Aires, (Argentina).



Las declaraciones de Yong Kim vislumbran el panorama desafiante que tienen las naciones para mitigar el impacto de la transformación y la automatización de las industrias. Expertos aseguran que los retos no son exclusivamente de las instituciones de gobierno, sino también de quienes tienen en sus manos la formación de los nuevos talentos que se insertarán al mercado laboral.



El director del Banco Mundial aclaró que se generarán nuevos empleos con diferentes capacidades, por lo que en el futuro: "La carrera para ser competitivos va a estar relacionada con la innovación", dijo.



Según Patricia Ordóñez, especialista en tecnologías de la información aplicadas a la educación, el desarrollo de la tecnología influye sustancialmente en la forma en que suceden los procesos de formación. Esto se debe a que "la evolución del mundo actual exige que la manera en que se enseñe se ajuste a lo que precisa el mercado laboral o profesional".



"Para nuevas tecnologías y nuevas necesidades se requieren carreras innovadoras, procesos de formación actualizados, personas capacitadas para programar y usar las herramientas en distintas ramas del saber. Todo lo anterior se constituye en un reto que debe ser solucionado desde las aulas", asegura la experta.



La situación plantea fuertes cambios puesto que la automatización llegará a otros niveles con ayuda de la inteligencia artificial. Labores repetitivas y de esfuerzo físico serán reemplazadas por ejemplo con carros que se conducen solos y transportan cargas de un punto a otro.



Yong Kim expresó que: "Esta dinámica vibrante va a generar nuevos trabajos porque nuestra tarea no es tratar de preservar los empleos antiguos, sino crear nuevos que van a necesitar nuevas capacidades".



REDACCIÓN TECNÓSFERA​