¿Cómo enseñarles a los niños a protegerse de las amenazas de internet?

Desde ser víctimas del ciberacoso o ver contenidos inapropiados hasta caer en redes de explotación sexual. Los riesgos a los que se enfrentan los niños en internet son incontables. Por eso, además de contemplar las medidas que deben tomar los adultos para garantizar su seguridad, los expertos recomiendan primero enseñarles a los menores a protegerse por sí mismos de las amenazas de Internet.

Uno de los propósitos del Safer Internet Day (Día de Internet más Segura), que se conmemora este martes en Colombia y en otros 129 países, es precisamente fomentar iniciativas que permitan crear un internet respetuoso y seguro, especialmente para los niños. De hecho, el lema de la campaña de este año es ‘Crea, conecta y comparte respeto: un Internet mejor comienza contigo’.



Rocío Mojica, oficial de Protección de Unicef, señala que uno de los aspectos más importantes para lograr este objetivo es fomentar interacciones respetuosas entre los niños en los entornos digitales.



“Enseñarles a que por ejemplo pidan autorización para etiquetar a otras personas en fotos, a que nunca publiquen información intima ni propia ni de otros, a que respeten las opiniones en las redes y solo publiquen en estos espacios lo que hablarían o harían personalmente”, afirma.



Además de la recomendación de no ser groseros ni ofensivos en internet, para la experta es esencial que los niños sepan qué tipo de información pueden publicar en sus redes sociales. “Deben pensar mucho antes de publicar para que aprendan a que no se debe compartir imágenes que los pueda poner en peligro o que los pueda avergonzar más adelante. Es importante que siempre le pregunten a un adulto antes de intercambiar cualquier tipo de contenido en redes y que comprendan que nunca se deben encontrar con alguien que conocieron en internet.”, señala.



Mojica asegura que en este proceso, es vital que los menores mantengan una relación de confianza y respeto con los adultos. “Que independientemente de lo grave que haya pasado o cuando piensen que actuaron incorrectamente, tengan la tranquilidad de que pueden hablar y que siempre van a tener un adulto que los va a escuchar, comprender y ayudar a solucionar”, dice



“Hay que pedirles que no guarden secretos para que si algo los hace sentir tristes, asustados o confundidos le cuenten a un adulto”, señala.



Por otro lado, la experta asegura que las empresas de tecnología deben continuar propiciando los canales para hacer reportes y denuncias de manera rápida y efectiva y al mismo tiempo comprometerse a garantizar el bloqueo de páginas y contenidos que sean reportados como inapropiados. Igualmente, dice Mojica, “los estados requieren implementar marcos regulatorios que les permita a las empresas reportar de manera efectiva la explotación y el abuso”. Los gobiernos no solamente se deben comprometer con el análisis de los riesgos sino que además necesitan garantizar una respuesta efectiva ante los casos de abuso. “Las autoridades deben estar entrenadas y en capacidad para proteger a las víctimas”, aclara.





TECNÓSFERA