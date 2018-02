Las mujeres en la tecnología también trabajan por la igualdad salarial

Organizaciones que promueven el involucramiento de mujeres en el sector tecnológico aseguran que la baja participación de las mujeres en la industria es el resultado de situaciones culturales, sociales, políticas y educativas. Hoy, 22 de febrero, por el marco del Día Europeo por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres, las directoras de las organizaciones colombianas Geek Girls Latam (GGL) y Científicas de Datos hacen un llamado para que el gobierno y las instituciones se alineen a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y promuevan la igualdad económica.

Según cifras de Onu Mujeres y la OIT (2017) la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mundo es del 23 por ciento. En Colombia según cifras del Dane en 2016 la brecha salarial entre sexos fue de un 18.7 por ciento. Para Joanna Prieto, directora de GGL, aunque las cifras colombianas en el panorama son favorables, falta analizar el tipo de ocupación, la formalidad del trabajo y el cargo de las mujeres. Allí la brecha aumenta y les impacta de forma diferencial.



Aunque según datos del observatorio TI del Ministerio de Tecnología las mujeres representan un 40 por ciento del sector, los datos no especifican cuáles son las ocupaciones concretas en las mujeres en la tecnología y cuántas de ellas ocupan cargos de gerencia media o alta.



Además, según Sonia Torres, directora de Científicas de Datos, cuando se analiza la cantidad de mujeres en las ciencias computacionales, la cifra baja a un 20 por ciento. y según cifras propias de Científicas Datos, las brechas salariales del sector de tecnología varían entre el 15 y el 22 por ciento, dependiendo de los años de experiencia en el sector y el nivel educativo.

La educación, la clave inicial

La falta de mujeres en la tecnología también tiene sus raíces en el panorama de la educación. Solo 2 de cada 10 estudiantes de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (conocidas popularmente como STEM por sus siglas en inglés) son mujeres.



Según Prieto, las clases, los profesores, el tipo de ambiente y el lenguaje que se maneja en esas áreas no favorece la participación femenina. “Está comprobado que entre los 9 y los 15 años las niñas pierden interés en las carreras STEM” afirma. La experta también explica que muchas veces el desinterés se debe a ambientes familiares y prácticas en los colegios que reafirman la creencia de que las mujeres tienen roles laborales definidos por su género.



“Por ejemplo hay que analizar si a las niñas se le presentan solo científicos hombres o si en las clases ven mujeres astronautas, químicas y líderes en la industria”, puntualiza Prieto.



Pero por otro lado, la experta también apunta que aunque las mujeres se enrolen en las carreras también “tendemos por formarnos constantemente pues no creemos estar listas o suficientemente preparadas para postularnos a ciertos cargos”. Por esta razón, para los cargos más altos en el sector de la tecnología la brecha también se amplía porque a medida que la mujer está más formada para las labores empieza a competir con hombre igual o menos formado que de cualquier forma devengan más.

Pasos para seguir avanzando

Para mejorar la situación, Colombia cuenta con la Ley 1496 de 2011 para garantizar “la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres”. Sin embargo, Torres explica que el gobierno podría ir más allá y especificar tablas salariales que no discriminen por género sino que se haga énfasis en los años de estudio y la experiencia relevante para el cargo.



Por su parte Prieto insiste en que las mediciones y estudios deben profundizar en el análisis de las brechas con distintos elementos, entre ellos el nivel educativo, si las mujeres son o no cabezas de hogar y si las organizaciones cuentan con políticas salariales igualitarias o no.



Ambas organizaciones trabajan en la formación de capacidades tecnológicas en las mujeres. Por su parte, GGL apoya a niñas y jóvenes para estimular su interés en carreras STEM y también trabaja con mujeres técnicas y en educación superior para para fortalecer las capacidades de liderazgo y habilidades blandas.



Científicas de Datos por su parte está implementando una estrategia llamada BootCamp Women in Data. El objetivo es llevar formación e inspiración a las mujeres en Latino América para que se involucren en disciplinas como Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia artificial. Su enfoque incluso es llegar a mujeres de diversas disciplinas y acercarlas a la ciencia de datos para impulsar sus carreras profesionales.



LINDA PATIÑO

@LinndaPC

REDACCIÓN TECNOLOGÍA​