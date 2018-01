El 20 de enero se celebrará el Día de la Comunidad Pokémon Go

15 de enero 2018 , 11:52 a.m.

El Día de la Comunidad Pokémon Go será una cita mensual que se celebrará en todo el mundo, donde los jugadores tendrán la posibilidad de reunirse en parques de su comunidad, conocer a otros entrenadores, obtener ventajas especiales y bonificaciones en su juego.

El evento será organizado por la compañía de desarrollo de software Niantic, quienes aseguran que el día que se celebre el evento los jugadores pueden encontrar un Pokémon especial en estado salvaje.

Pokémon Go hizo parte de las listas de las tendencias que dominaron el 2016 y de las aplicaciones más descargadas del año. Foto: AFP

El primer Día de la Comunidad de Pokémon GO se celebrará el próximo sábado 20 de enero de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Para esta fecha el Pokémon destacado será Pikachu, que presentará el movimiento exclusivo 'surf'.



En el transcurso de la próxima semana, Niantic publicará (aquí) las novedades acerca de los eventos mensuales, para informar a los entrenadores de las locaciones, horarios y países que participarán en el evento de Pokémon GO.

