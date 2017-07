Realizan el desmantelamiento más grande de la historia en la deep web

21 de julio 2017 , 11:58 a.m.

Europol anunció hoy que su colaboración con el FBI y la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) ha permitido desmantelar dos de los principales mercados criminales en la 'deep web' (web profunda), un concepto que se refiere al contenido de internet oculto que no es indexado por los motores de búsqueda y que es usado por criminales para realizar actividades ilícitas.



Se trata de los sitios AlphaBay y Hansa que se dedicaban a traficar drogas y armas. De hecho, esta investigación ha permitido cerrar la infraestructura de una economía criminal encubierta responsable del tráfico de hasta 350.000 artículos ilegales como drogas, armas de fuego robadas, videos de pornografía infantil o software malicioso usados en ciberataques.

Este es el desmantelamiento más grande de la historia que se ha hecho en sitios de la 'deep web', anunció en una rueda de prensa en Washington el fiscal general de EE. UU., Jeff Sessions.



El titular de Justicia de este país explicó que los dos portales, 'AlphaBay' y 'Hansa', se encontraban en la 'dark net' (web oscura en español), una parte de la 'deep web', a la que los simples usuarios no pueden acceder mediante los buscadores usuales, como Google o Yahoo.



Para entrar a esa parte anónima de Internet es necesario un buscador diferente como: TOR, 'The Onion Router', que nació en el Laboratorio de Investigación Naval de EE. UU. como una forma de crear comunicaciones seguras para los militares.



TOR está estructurado en nodos o capas (su símbolo es una cebolla roja), de forma que el usuario va saltando de una a otra, estando en una capa de cifrado que impide que el servidor de destino conozca su IP, que es similar a una tarjeta de identidad pero en el mundo cibernético.



"Hoy algunos de los proveedores de drogas más rápidos en su producción en el mundo usan lo que se llama la web oscura, que es una colección de sitios web ocultos a los que sólo se puede acceder si uno enmascara su identidad y su ubicación", explicó Sessions.



En estos portales, mediante el pago de bitcoins, una moneda electrónica, los usuarios pueden acceder a armas, drogas, identidades robadas y hasta a manuales sobre cómo obtener menores de edad en países del Sureste Asiático, una de las regiones donde se concentra la explotación sexual de menores por turistas. "Este es un éxito destacable de las autoridades de Europa y Estados Unidos", indicó durante la rueda de prensa en Washington el director ejecutivo de Europol, Rob Wainwright, quien alabó la "sofisticación" de la operación conjunta y anunció más acciones como esta en el futuro.



Las autoridades describieron el portal AlphaBay como el mayor mercado criminal de la 'dark web' que, desde su creación en 2014, fue escenario de transacciones por valor de mil millones de dólares a través de monedas virtuales, como bitcoin. Previo a su cierre, esta web llegó a tener 200.000 usuarios registrados y 40.000 personas dedicadas a vender productos. Por su parte, la Interpol identificó a Hansa como el tercer mayor mercado en este sitio web oculto, con niveles similares a AlphaBay en el comercio de drogas y armas.



Según informó el Ejecutivo estadounidense, el creador y jefe de AlphaBay, Alexander Cazes, de 25 años, fue arrestado el 5 de julio por las autoridades tailandesas a petición de Estados Unidos. Cazes, de nacionalidad canadiense y residente en Tailandia, se quitó la vida el 12 de julio mientras estaba en custodia de las autoridades tailandesas, informó EE. UU.



El hombre había sido acusado en el Tribunal del Distrito Este de California de numerosos cargos criminales, incluido tráfico de drogas, y además las autoridades estadounidenses habían congelado millones de dólares de su propiedad que estaban en forma de monedas virtuales, como bitcoines.



El FBI y la DEA han incautado a la esposa de Cazes numerosos objetos de valor de su propiedad, como vehículos de lujo, mansiones y hasta un hotel en Tailandia, detalló el Departamento de Justicia. Los países que participaron en la operación policial son Holanda, Tailandia, Lituana, Canadá, Reino Unido y Francia.



EFE