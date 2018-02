Neutralidad de la red, una carta para elecciones locales en EE. UU. 

Los demócratas del Senado en Estados Unidos reafirmaron su apoyo para el restablecimiento de la neutralidad de la red, también conocido como principio de no discriminación en internet. Senadores sugirieron que el tema sería importante de cara a las próximas elecciones de mitad del mandato de 2018.



La semana pasada, una coalición de 22 fiscales generales envió impugnaciones legales para bloquear la derogación del principio de neutralidad, tras que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de la administración Trump publicara formalmente su orden de anulación, un paso de procedimiento que permite la presentación de impugnaciones legales al proceso.

Por su parte Ajit Pai, actual director de la FCC y autor de la propuesta de reversar la neutralidad, ha dicho a menudo que confía en que la orden de la comisión se mantendrá.



Expertos aseguran que aún si los demócratas lograran una mayoría en el Senado para revertir la orden de la FCC el esfuerzo probablemente no pasaría en la Cámara de Representantes, que está controlada por los republicanos, ni tampoco sobreviviría a un veto del presidente estadounidense, Donald Trump.



Según las reglas del Senado, lo más temprano que se podría llevar a cabo la votación sobre la medida tomada por la FCC sería el 15 de marzo, pero también puede prologarse hasta el 20 de junio. Aún así el senador Edward Markey dijo que los demócratas están indecisos sobre cuándo forzarían una votación



El martes, el senador por Nueva York, Charles Schumer, líder demócrata, sugirió que bajo el enfoque de la FCC, los proveedores de internet podrían impedir que una pareja joven mire programación de Netflix o que un estudiante universitario vea un video educativo. Schumer dijo que los estadounidenses deberían culpar a los republicanos por el lento servicio de Internet "mientras los demócratas luchaban por arreglarlo".



Demócratas dijeron a Reuters que el tema sería importante en las elecciones de mitad de período, especialmente entre los votantes más jóvenes con conocimientos de Internet.



Los republicanos han dicho que el voto de la FCC "eliminará las regulaciones gubernamentales torpes, alentará la inversión y devolverá Internet a las reglas anteriores a 2015".



La FCC en diciembre votó 3 a 2 para revertir las reglas de la época de Obama que prohibían a los proveedores de servicios bloquear, ralentizar el acceso o cobrar más por cierto contenido en línea.



Las nuevas reglas de la FCC, una vez que sean efectivas, darían a los proveedores de servicios de Internet amplias facultades para cambiar la forma en que los consumidores acceden a Internet, pero incluyen nuevos requisitos de transparencia que les exigen revelar cualquier cambio a los consumidores.



La derogación de las reglas de neutralidad de la red fue una victoria para los proveedores de servicios de Internet como AT & T Inc, Comcast Corp y Verizon Communications Inc, confiriendo poder sobre a qué contenido pueden acceder los consumidores.



Por otro lado, las compañías de tecnología, incluidas Alphabet Inc y Facebook Inc, han respaldado la propuesta del Congreso de revocar la derogación.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters