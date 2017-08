Dell anunció sus nuevas gafas de Realidad Mixta: Dell Visor

29 de agosto 2017 , 11:13 a.m.

Microsoft dijo hace casi un año que empezaría a impulsar desarrollos de gafas de realidad virtual en compañía de socios como Dell. Finalmente se hizo realidad y las firmas anunciaron una alianza para lanzar las Dell Visor.

Estas gafas de realidad virtual poseen una cámara que mide el espacio de quien las use, evitando los sensores externos de paredes o escritorio como los que utilizan las gafas HTC Vive, Oculus Rift o PlayStation VR.



Tienen un costo de 349 dólares, sin contar con el precio de los controles que ofrece la compañía para que el usuario pueda jugar dentro del sistema, que tienen un costo de US $99.



Según el medio especializado The Verge, el dispositivo cuenta con cámaras en la parte frontal de las gafas que teóricamente podrían permitir algo como una experiencia completa entre realidad aumentada y realidad vitual, es decir "realidad mixta".

Diseño

Las Dell visor cuentan con un diseño cómodo y fácil de ajustar para cualquier usuario con una manija ubicada en la parte de atrás de las gafas, además tiene una espacio considerable en la parte de las mejillas y de la nariz para no ejercer presión sobre ellas.



Y como lo menciona The Verge, Dell también usó una capa especial de pintura que ayuda a que las gafas se ensucien menos tras el uso.



TECN´SOFERA