Debate por la inteligencia artificial: ¿Team Musk o Team Zuckerberg?

El desarrollo de la inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés), es un tema recurrente en obras de ciencia ficción como 2001: Una odisea en el espacio, Terminator y saga de Star Wars. Incluso obras más recientes como Chappie o Ex Machina han examinado cómo cambiaría el futuro de la humanidad la existencia de máquinas capaces de pensar. La duda es: ¿Nos espera un mundo de Wall-es o uno de Skynets?

El debate ha llegado hasta reconocidos personajes de la tecnología, que han expuesto sus posturas frente a las posibilidades, necesidades y riesgos que la inteligencia artificial está creando. Todo comenzó con un comentario de un usuario de Facebook a un video en vivo que trasmitía el CEO de esa red social, Mark Zuckerberg, desde su casa en Palo Alto, California (EE. UU.).



El usuario preguntó la opinión de Zuckerberg frente a una entrevista del 19 de julio de Elon Musk, CEO de Tesla, en la que hablaba de su prevención ante el desarrollo de la Inteligencia Artificial y defendía la urgencia de su regulación. –Vea aquí la entrevista en inglés de Elon Musk a la International Space Station Research and Development. Zuckerberg respondió declarándose “un optimista de la inteligencia artificial”.



Agregó: “Creo que hay quienes son pesimistas y exageran todos estos escenarios apocalípticos. Simplemente, no lo entiendo (…) Es muy negativo y de alguna manera pienso que es bastante irresponsable”.



El debate se agitó luego a través de la prensa internacional cuando en la mañana del 25 de julio, Elon Musk respondió a un trino diciendo: "He hablado con Mark sobre esto. Su entendimiento sobre el tema es limitado".

Desde hace tres años, Musk ha declarado públicamente que la inteligencia artificial puede ser “la mayor amenaza para la humanidad”. En 2015, invirtió junto a un socio, mil millones de dólares para abrir la Fundación Open AI con el objetivo de “descubrir y crear un camino hacia una inteligencia artificial general más segura”. –Enlace a Open AI https://www.openai.com/



Otras figuras destacadas del mundo de la tecnología, como Bill Gates y Stephen Hawking, han hablado también de los peligros de la AI. En mayo pasado, en entrevista con The Independent, Hawking afirmó: “La Inteligencia Artificial será el evento más grande en la historia de la humanidad. Infortunadamente, también podría ser el último, a menos que aprendamos cómo evitar los riesgos”.



Lea más aquí sobre el llamamiento de Steve Wozniak, Stephen Hawking y miles de científicos por la prohibición de los llamados "robots asesinos".



Para Mark Zuckerberg, "la inteligencia artificial hará que nuestra vida sea mejor". En abril, durante la conferencia anual de Facebook para desarrolladores, la F8 2017, se presentaron varios de los avances e investigaciones de la firma en campos como realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial. En las conclusiones del evento, que recoge el blog oficial, se indica: “La Inteligencia Artificial es una herramienta poderosa y Facebook la está aprovechando para construir experiencias visuales asombrosas para las personas, incluyendo una cámara con inteligencia artificial integrada a Facebook, Instagram y Messenger (…) que puede entender los alrededores, reconocer personas, lugares y cosas, así como comentar y mejorar imágenes y video”. Vea la nota original aquí. Vea el video de la conferencia sobre AI, VR y AR de F8 aquí.



El campo de la Inteligencia Artificial alimenta investigaciones de docenas de empresas y organizaciones en todo el mundo, entre las que se cuentan intereses tanto de Zuckerberg como de Musk. Algunas exploran sus posibles beneficios en campos como la medicina o el cuidado ambiental.



En junio, en Ginebra (Suiza), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Fundación X-Prize, 20 organismos de Naciones Unidas y más de 70 empresas, instituciones académicas e institutos de investigación, se reunieron en la Cumbre Mundial AI for Good (Inteligencia artificial para el bienestar). El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó en la inauguración de la Cumbre: "la Inteligencia Artificial tiene el potencial de acelerar los progresos hacia una vida digna, en paz y prosperidad, para todo el mundo". Vea aquí el comunicado completo de la ITU. La Cumbre misma buscó aunar esfuerzos de numerosos sectores para asegurar que los avances en AI sean en beneficio de la humanidad.



En las redes, la diferencia de opiniones entre estos dos grandes ha tomado visos de batalla. Como si se tratara de figuras de acción, en Twitter acuñaron las etiquetas #TeamMusk y #TeamZuckerberg para que los usuarios expresen con qué visión de la AI, la positiva o la apocalíptica, se identifican.



