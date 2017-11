El bitcóin, un récord más con debate

El bitcóin no paró de sorprender en esta semana por los números récords y los efectos que viene generando.

El jueves, por ejemplo, estuvo por primera vez arriba de los 7.000 dólares, superando otro hito en menos de un mes, después de que sobrepasara la marca de los 5.000 dólares.



Con estos movimientos en el mercado, la criptomoneda ha registrado un alza de hasta un 640 por ciento este año y ahora su valor supera los 100.000 millones de dólares.



Además, la moneda digital obtuvo un nuevo impulso esta semana luego de que CME Group Inc., el propietario de la mayor bolsa del mundo, señalara que planea introducir futuros de bitcóin para finales del 2017, aduciendo la reprimida demanda de los clientes.



Este anuncio ya hizo que estos días resultarán muy positivos para los dividendos de Coinbase Inc., una de las mayores bolsas de criptomonedas en línea de Estados Unidos, que ya agregó más de 100.000 usuarios en las últimas horas.



Pero los escépticos, incluido Themis Trading, dicen que la recuperación es evidencia de que el activo creado por el software es una burbuja que no debería recibir cobertura regulatoria. Y advirtió que CME está cediendo a la presión de los clientes y colocando un sello de aprobación en torno a un “instrumento muy arriesgado y no regulado que tiene un historial de fraude y manipulación”.



TECNOLOGÍA