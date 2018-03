Dane amplía plazo para censo electrónico hasta el 12 de abril

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Mauricio Perfetti, anunció este martes la prórroga para realizar el eCenso o censo electrónico, que hoy cumple 58 días desde su apertura en el medio digital, y que mañana debería ser desactivado para darles paso a las visitas puerta a puerta.

Así las cosas, hasta el próximo 12 de abril los colombianos tienen plazo de para diligenciar el censo virtual a través de la página https://ecenso.dane.gov.co/.



De acuerdo con el funcionario, desde el 9 de enero (fecha en la que se lanzó la plataforma) y hasta este martes a las 3 de la tarde, alrededor del 6 por ciento de la población residente en el país (es decir, 2’734.411 personas) había utilizado el eCenso para registrar sus datos.



Perfetti también explicó que durante la última semana el sitio web presentó una concurrencia masiva y que eso los había motivado para darles a más nacionales la oportunidad de vivir la experiencia del censo electrónico.



Pese a que la noticia cae bien para quienes habían dejado esta tarea para el final, también son muchos los que, aunque trataron de hacerlo a tiempo, no pudieron o se vieron en dificultades para completar la encuesta.



Lo cierto es que el eCenso ha sido blanco de críticas de los usuarios, que por medio de las redes sociales se han quejado por demoras del sistema, caídas sistemáticas del sitio web, inexistencia de campos fundamentales, demoras de hasta tres días para completar con éxito los formularios y falta de atención en línea para la resolución de inquietudes y problemas.



De hecho, las primeras inconformidades se dieron desde el primer día, cuando muchos colombianos ingresaron a la página, pero el sistema colapsó.



Según el Dane, eso sucedió porque la plataforma solo podía soportar hasta 2.000 usuarios por minuto, pero en esa fecha alcanzaron a estar unos 3.000 por minuto.



Y hoy, cuando ya se debería tener un balance más optimista sobre esta inscripción de datos virtual, la cifra del 6 por ciento se presenta como un número importante si se compara con las primeras experiencias que tuvieron en este tipo de ejercicios países con mayor nivel de digitalización como Nueva Zelanda, Australia, Suiza o Noruega que, de acuerdo con Mauricio Perfetti, tuvieron resultados inferiores.



No obstante, el director de el Dane, en diálogo con EL TIEMPO, reconoció que la página del eCenso sí ha llegado a tornarse lenta debido a los picos de tráfico que tiene, y por esa misma razón les pidió a los usuarios su comprensión y paciencia mientras terminan de resolver los problemas que causa la alta concurrencia.



Perfetti aprovechó para recomendarles a los colombianos que en el momento de crear la cuenta en el sitio web digiten sus nombres tal y como aparecen en la cédula de ciudadanía, porque cualquier variación ortográfica les va a generar dificultades en el proceso. Así mismo, el funcionario aclaró que a quienes hagan su registro a través del eCenso solo les queda esperar una corta visita del censista (de no más de dos minutos) para verificar el código de diligenciamiento de nueve dígitos que reciben por correo los eCensados y que no haya novedades demográficas en el hogar.



ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA

Subeditor de Tecnología

@Alejorap2002