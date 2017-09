Cuentas rusas en Facebook pagaron anuncios en elecciones de EE. UU.

Facebook confirmó que cuentas falsas en Rusia compraron anuncios durante las elecciones de EE. UU. que se habrían usado para influir en la opinión de los votantes de ese país.



De acuerdo con un comunicado firmado por Alex Stamos, responsable de seguridad de la red social, se habrían invertido más de 100.000 dólares en la contratación de aproximadamente 3.000 anuncios, entre junio de 2015 y mayo de 2017, conectados a unas 470 cuentas y páginas falsas, que probablemente operaban desde Rusia.

Stamos señaló que la gran mayoría de los anuncios publicados por estas cuentas, que ya fueron eliminadas, no se refieren específicamente a las elecciones presidenciales, ni a la votación o a un candidato en particular, sino que se centraron en ampliar mensajes sociales y políticos que podrían generar división como temas de asuntos LGBT, raza, inmigración o el derecho del uso de las armas.



Cerca de una cuarta parte de estos anuncios fueron geográficamente orientados. Sin embargo, según el documento, la compañía no tiene pistas de si estas cuentas estaban asociadas con alguna organización.



Stamos aprovechó para recordar que en los últimos meses Facebook ha tomado medidas contra cuentas falsas en Francia, Alemania y otros países y recientemente decidieron que ya no permitirán que las páginas que en repetidas ocasiones compartan noticias falsas puedan publicar anuncios.



La red social también ha aplicado técnicas de machine learning para ayudar a limitar el spam y ha trabajado en reducir las historias de fuentes que consistentemente publican titulares de ‘clickbait’ que retienen y exageran información, según Stamos.



Facebook informó que ya compartió estos hallazgos con las autoridades estadounidenses que están investigando estos temas y que continuará colaborando cuando sea necesario.



REDACCIÓN TECNOLOGÍA