Cuatro videojuegos entran al Salón de la Fama en el 2017

Los videojuegos tienen su propio Salón de la Fama y los cuatro que ingresarán en este 2017 han sido anunciados por el museo The Strong de Nueva York (EE.UU.) que cuenta desde el 2015 con una exhibición permanente para reconocer a los videojuegos que han ejercido influencia en la sociedad.

Los títulos que entran son Donkey Kong, Halo: Combat Evolved, Pokémon Rojo y Verde, y Street Fighter II, luego de competir con juegos como Final Fantasy VII, Microsoft Windows Solitaire, Mortal Kombat, Myst, Portal, Resident Evil, Tomb Raider y Wii Sports.



Cualquier persona puede postular un videojuego cada año, pero la escogencia final la hace un consejo conformado por periodistas, académicos y otras personas que conocen la historia de esta industria.

El museo The Strong tiene una exhibición permanente para reconocer a los videojuegos que han ejercido influencia en la sociedad. Foto: Museo The Strong

“Los cuatro ganadores han estado vigentes por varias décadas, provienen de diversos países y plataformas, todos han influido significativamente en la industria del videojuego, la cultura popular y la sociedad en general” señaló el museo The Strong, en un comunicado.



Otros videojuegos como Grand Theft Auto III, The Legend of Zelda, The Sims, Super Mario Bros, Tetris y Pong son algunos de los que han ingresado al Salón de la Fama en años anteriores.





JOSÉ CAPARROSO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO