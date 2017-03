Al menos el 15 por ciento de las cuentas de Twitter son bots

Casi 48 millones de los 319 millones de usuarios activos de Twitter son bots, es decir cuentas controladas mediante software que ejecutan acciones programadas por humanos como hacer retuits o dar ‘me gusta’. Así lo revela un estudio de la Universidad del Sur de California que señala que esta cifra corresponde al 15 por ciento de los usuarios de esta red social.



Si bien el informe señala que los bots "pueden ayudar a aplicaciones maliciosas" también resalta los beneficios de su uso al, por ejemplo, cumplir funciones sociales como coordinación de acciones voluntarias en todo el mundo.

Sin embargo, el estudio hace énfasis en la importancia de hacer monitoreo a los cada vez más sofisticados bots, “ya que el engaño y las tecnologías de detección están en una interminable carrera armamentista”



El estudio también destaca cómo los bots utilizan diferentes estrategias de retweet y mención cuando interactúan con seres humanos u otros bots y confirma que los meta-datos de usuario y las características de contenido son las dos más valiosas fuentes de datos para detectar bots simples.



Recientemente Twitter anunció una serie de medidas de seguridad para proteger a sus usuarios, entre ellas la posibilidad de silenciar cualquier palabra o nombre de usuario de manera que no aparezcan nunca en la línea de tiempo. Así mismo, se podrán silenciar las llamadas cuentas huevo (las que no tienen foto de perfil y desde donde funcionan la mayoría de bots) o a los miembros que no hayan asociado a su cuenta un correo o número de teléfono verificados.



TECNÓSFERA