¿Cuál fue el operador con mayor número de llamadas caídas en 2017?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó el informe de medición anual sobre la calidad de los servicios de comunicación 2017.



La investigación se enfocó en conocer la experiencia del usuario en cuanto a la calidad de los servicios de voz y datos, móviles y fijos, prestados por los diferentes operadores

El reporte da cuenta que el promedio de llamadas caídas mejoró en comparación con los años anteriores. En 2017, el promedio de llamadas caídas se ubicó en 1,15 por ciento, mientras que en 2016 fue de 2,69 por ciento. En 2015, la cifra se ubicó en 4,00 por ciento.



Según la medición, el operador de telecomunicaciones con mayor número de llamadas caídas en Bogotá fue Claro. Luego se ubicó Éxito, Avantel, Tigo, Uff, ETB, Virgin y Movistar.



En cuanto a las llamadas no exitosas (también en la capital), es decir, que no logran establecerse para la efectiva comunicación del usuario, los resultados estuvieron parejos. Virgin Mobile fue el operador que registró mayor número de llamadas no exitosas en 2017. Luego estuvo Avantel, seguido de Tigo, Éxito, Claro, Movistar, Uff y ETB.



La media en este segmento fue de: 1,06 por ciento en 2015, 4,80 por ciento en 2016 y 1,01 por ciento en 2017.



La investigación también indagó la velocidad de descarga, es decir, la rapidez con la se pueden descargar contenidos de desde una página Web. En ese sentido, el operador que presentó mejores resultados en Bogotá fue Avantel, luego quedó Claro, Movistar, ETB, Tigo, Uff, Éxito y Virgin. La media en este punto fue de: 9,36 Mbps en 2016 y 10,54 Mbps en 2017.



Otro factor calculado fue la latencia, que según la CRC: "Mide que tan rápido viajan los datos del punto de origen al destino. La experiencia al intentar acceder a audio, video y videojuegos es mejor con latencias más bajas. Por lo cual, si el tiempo obtenido en la medición es pequeño, la experiencia del usuario es mejor".



En este aspecto, el operador con menor latencia en 2017 fue Éxito. Luego se ubicó Virgin, Uff, ETB, Avantel, Tigo, Movistar y por último Claro.



“De acuerdo con los resultados de la medición 2017, la calidad de los servicios móviles es cada vez mejor y vamos por buen camino. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, especialmente en el servicio de datos fijos”, dijo Germán Darío Arias, experto comisionado de la CRC.



Para realizar el análisis de la calidad de los servicios móviles, ejecutado entre el 17 y el 5 de diciembre de 2017, de 7 a.m. a 9 p.m., se usaron celulares de las mismas características, cada uno con una simcard de cada operador móvil: Claro, Éxito, Avantel, Tigo, Uff, ETB, Virgin, Movistar.



Este análisis también se aplicó en Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Quibdó. En La Arenosa el operador que registró mayor número de llamadas caídas fue Virgin. En Medellín y en Bucaramanga fue Claro y en Quibdó, Éxito.



El reporte completo lo puede encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2waJIxK