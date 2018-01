El propósito de 2018 de Mark Zuckerberg es 'arreglar' Facebook

Como es usual desde el 2009, Mark Zuckerberg creador de Facebook publica su meta por cumplir cada año en la red social. Este 2018 no fue la excepción, sin embargo, en esta ocasión se enfocó en los problemas que atravesó la red social durante el 2017 por eso dijo que su desafío personal será: “centrarme en solucionar estos problemas importantes. No evitaremos todos los errores o abusos, pero actualmente cometemos demasiados errores al hacer cumplir nuestras políticas y evitar el uso indebido de nuestras herramientas.”

El pasado año, Facebook recibió fuertes críticas por su implicación en la propaganda rusa durante las elecciones de Estados Unidos, también por no contar con un sistema de revisión de contenido más avanzado para el reporte de noticias falsas y por permitir publicaciones que incitan a la violencia y el odio por medio de la red.



En la publicación, Zuckeberg realizó una comparación entre la primera meta que publicó en 2009 que se refería a crear un modelo comercial sostenible para su compañía. "La economía estaba en una profunda recesión y Facebook aún no era rentable”, dijo.



Y agregó: “hoy se parece mucho a ese primer año. El mundo está ansioso y dividido, y Facebook tiene mucho trabajo por hacer, ya sea para proteger a nuestra comunidad del abuso y el odio, para defenderse de la interferencia de los estados-nación o para asegurarse de que el tiempo que se pasa en Facebook sea tiempo bien empleado”, señaló Zuckerberg.



Además, Zuckerberg puso en discusión la pregunta sobre si la tecnología es centralizadora o descentralizadora. “Muchos de nosotros nos metimos en la tecnología porque creemos que puede ser una fuerza descentralizadora que pone más poder en manos de las personas…pero hoy, muchos han perdido la fe en esa promesa.”



El fundador de Facebook señaló que está pérdida de fe se debe al surgimiento de grandes compañías tecnológicas e incluso gobiernos que usan la tecnología para vigilar a las personas.



El pronunciamiento del CEO de Facebook se produce a un día de que la organización Media Matters for America, encargada de vigilar los medios en Estados Unidos, lo nombrará como el desinformador de 2017, calificativo que se otorga cada año a alguna figura pública por considerarlos los proveedores más influyentes de desinformación.





REDACCIÓN TECNOLOGÍA