Nuevas críticas de Trump a Amazon

El presidente de EE. UU., Donald Trump, acusó el jueves a Amazon de no pagar suficientes impuestos, de estar aprovechando el sistema postal de Estados Unidos y de sacar del negocio pequeños minoristas. Aunque no sugirió ninguna acción a tomar, no es la primera vez en la que el mandatario se opone a Amazon y a su CEO Jeff Bezos.

El comentario crítico más reciente se produjo un día después de que el sitio web de noticias Axios informara que Trump estaba "obsesionado" con el minorista en línea más grande del mundo y quería controlar su creciente poder, posiblemente con leyes federales antimonopolio o de competencia .



Donald Trump tuiteó el jueves en la mañana: "He expresado mis preocupaciones con Amazon mucho antes de las elecciones. A diferencia de otros, pagan poco o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, usan nuestro sistema postal como repartidor (lo que causa una tremenda pérdida para los EE. UU.) Y están poniendo fuera del negocio a miles de minoristas ".



Las acciones de Amazon, que se han multiplicado cinco veces en los últimos cinco años, cayeron hasta un 4,5 por ciento en horas de la mañana, pero se recuperaron y cerraron poco más del 1 por ciento. Amazon se negó a comentar sobre el tweet.



Los ataques de Trump a Amazon reflejan un debate más amplio. Por un lado, la firma emplea a 566.000 empleados de tiempo completo y medio tiempo en Estados Unidos y ha permitido que algunos pequeños proveedores prosperen en su servicio, pero por otro, también ha sido culpada por algunos de sacar del negocio a las tiendas de ladrillo y cemento a medida que más personas se decantan por acudir a una tienda en línea.



Por otra parte, la compañía con sede en Seattle ha prometido crear 50.000 nuevos empleos e invertirá 5 mil millones de dólares en una segunda sede norte américa. Incluso, la elección de la ubicación del nuevo campus de Amazon, que presentó 20 candidatos en enero, ha desatado una competencia entre los gobiernos estatales y locales que ofrecen exenciones fiscales amplias para ser elegidas.



Por el momento, según dijo el jueves un funcionario de la Casa Blanca a Reuters, Trump no tiene planeadas nuevas políticas que afecten a Amazon.



