¿Es Breath of the Wild uno de los mejores juegos de la historia?

Nintendo Switch llegó al mercado con un título que ha despertado la pasión de los amantes de los videojuegos: Legend of Zelda: Breath of the Wild. En Metacritic, una plataforma que reúne y promedia las calificaciones otorgadas por críticos y medios especializados, logra un puntaje de 9,7 sobre 10.

"El resultado evoca sentimientos ausentes por los últimos veinte años de la historia de los videojuegos. No habíamos pisado un mundo tan vasto, diverso y mágico como el de Breath of the Wild desde Ocarina Of Time. Permite ir a donde el jugador quiera y hacer lo que guste. Combina el encanto de una saga con larga historia con la familiaridad del género de los mundos abiertos", afirma Edge Magazine y le otorga 10 de 10.



Ocarina of Time, el título aludido por Edge Magazine, es, en efecto, uno de los títulos con mayor calificación en la historia de los videojuegos. En Metacritic ostenta 9,9 sobre 10 y fue lanzado en 1998 para Nintendo 64. Fue el primero de la serie en 3D y su mundo fue el más grande diseñado por la firma japonesa en su tiempo. Vendió 7,6 millones de copias.



Breath of the Wild es considerada como una entrega a la altura de Ocarina of Time, si no mejor. Impulsegamer resalta que el mundo amplio y lleno de sorpresas de Hyrule. "Has de escalar montañas y torres para encontrar tu propio camino. En el proceso, debes enfrentar animales salvajes y recolectar ingredientes para obtener los alimentos y pociones que te ayudarán durante la travesía. Hay más de 100 santuarios por explorar y derrotar a cada enemigo requiere una estrategia"



"Breath of the Wild es un juego mágico por la increíble cantidad de detalles con los que cuenta, por el tremendo trabajo puesto en la construcción de su mundo, por la escala de su aventura, por la revolución que supone para la fórmula Zelda y por las lecciones que enseña a toda la industria sobre cómo plantear un mundo abierto", señala Meristation.



El mundo de Zelda se puede explorar en un 100 por ciento. Foto: Nintendo

Uno de los pocos críticos del juego fue Jim Sterling, quien le propinó 6 de 10. Su página web estuvo fuera de línea por unas horas debido a ataques cibernéticos que, se presume, fueron orquestados por seguidores de Legend of Zelda. Y es que fue por culpa de Sterling que Breath of Wild cayó de una nota de 9,8 a una de 9,7.



"En sus mejores momentos, Breath of the Wild ofrece una de las experiencias más absorbentes vistas en un juego de Zelda. Desafortunadamente, te obliga a trabajar más duro de lo que deberías. Está plagado de una pila de pequeños y constantes detalles irritantes. Muchas veces, Breath of the Wild te forza a llevar a cabo actividades mundanas. Pocos jefes finales son memorables. Me gustaría poder decir que entiendo por qué tantos analistas le han dado 10/10 a este juego, pero no lo comprendo", expresa Sterling.



El elevado puntaje otorgado por los 86 críticos profesionales recopilados por Metacritic contrasta con la calificación aceptable, de 7,6, conferida por los 7.505 usuarios que han plasmado su apreciación en la plataforma. Eso sí, 5.153 brindan una valoración positiva de entre 8 y 10 puntos, 975 le otorgan una nota que ronda los 7 puntos y 1.379 lo condenan a menos de 5 puntos.



Dentro de las apreciaciones de usuarios encuentran quienes se sorprendieron a primera vista y después se decepcionaron, como Kayno1, quien dijo haber dado una nota de 8 en un principio, pero a medida que jugaba, se aburrió porque lo consideró monótono. "La mayor parte del tiempo estoy deambulando por el mundo sin rumbo fijo y en soledad. De vez en cuando aparece un enemigo, pero todos se parecen y ya ha perdido gracia", manifiesta.



Otros, como HeartThrobinson se mostraron complacidos con varios de los elementos, como lo enorme del mundo planteado, la dinámica de combate o sus enormes libertades, pero se decepcionaron por las pocas misiones secundarias y interesantes y la poca variedad en los santuarios.



Pero esa perspectiva depende, por supuesto, del jugador. Gintoki125 lo calificó con 10 de 10. Le agradaron todos los componentes del juego. "Es maravilloso, es hermoso. No lo puedes soltar. Me encanta explorar y hacer las misiones secundarias. La jugabilidad cambió con respecto a las anteriores entregas de Zelda y es grandioso. Lo amo".



¿Ha jugado Legend of Zelda: Breath of the Wild? ¿Qué le pareció?