Los días dorados del cine... pirata

Las películas piratas no son un invento de la era de internet, pero sí han estado asociadas de cerca con los avances tecnológicos. DVD y videocintas fueron, en su momento, blanco de los delincuentes y hasta las películas en las salas de cine fueron susceptibles a la llegada de videocámaras cada vez más pequeñas y, posteriormente, los teléfonos inteligentes.

Pero es verdad que con la era digital llegó un aumento de las posibilidades de piratear. En sitios de descargas de archivos ‘torrent’ se consiguen por cientos –o miles– las películas más recientes y famosas, aunque a menudo en versiones de pobre calidad, grabadas a escondidas con cámaras que captan el sonido dentro y fuera de la pantalla. De otra manera, los piratas tienen que esperar a que se lance la versión en Blu Ray.

Excepto en esta época, la antesala del Óscar, en la que los estudios interesados en nominaciones para sus películas envían copias de estas a los miembros de la Academia. En la jerga de Hollywood se les llama ‘screeners’ y es la respuesta de los productores a una realidad: si no se hace así, muchos votantes de la Academia no verían sino una pequeña fracción de los títulos en contienda.

Sin embargo, esa solución creó otro problema, y es que cuando comienza la temporada de screeners, las películas más apetecidas comienzan a aparecer en los sitios de descargas más usados.

A menos de una semana de que se anuncien las cintas nominadas, ya es posible hallar versiones de calidad DVD de lanzamientos tan recientes como ‘Arrival’ o ‘La La Land’, o incluso títulos que todavía no llegan a las carteleras colombianas, como ‘Moonlight’ o ‘Silence’. En la mayoría de los casos, se trata de copias en inglés, a las que les pueden faltar segundos o minutos de escenas claves. Pero en otros, se trata de versiones casi perfectas, con todas las escenas, los créditos y hasta con la opción de ponerles subtítulos.

En medios especializados se hablaba de que la ‘temporada de ‘screeners’ llegó tarde este año. En 2015, los títulos más esperados llegaron a los sitos de piratería poco antes de Navidad. En febrero del año pasado, un trabajador de una de las principales productoras fue arrestado por el FBI por haber subido a uno de estos servicios una copia de alta calidad de ‘The Revenant’, la cinta con la que Leonardo DiCaprio ganó su primer Óscar.

Las cosas empeoraron tras el cierre, también en 2016, del servicio de ‘torrents’ más popular, Kickass.to, y muchos dudaron en volver a subir o bajar archivos de este tipo. Aunque las películas del Óscar estaban en manos de la Academia hace varias semanas, muchos se preguntaban si alguien se atrevería a subirlas.

‘No mordemos’

De hecho, el principal colectivo de piratas del séptimo arte, el grupo conocido como Hive-CM8, lanzó hace un par de semanas un jocoso llamado a quienes tenían en su poder los archivos que tantos anhelaban.

“Buscamos al sujeto que está sentado en su sala viendo 30 discos y poniendo fotos, pero que no se ha decidido a compartir. No sabemos por qué te escondes, pero esto se puede hacer de manera segura. Mándanos un mensaje y te ayudaremos. No mordemos”.

El grupo es recordado por la polémica que suscitó en su momento cuando subió a la red ‘The Hateful Eight’, de Quentin Tarantino, antes de su estreno en cines. Desde entonces, ha hecho la promesa solemne de no “volver a publicar películas que no hayan llegado a salas de cine”.

Las empresas dueñas de las películas pirateadas, por supuesto, no hallan nada jocoso en un fenómeno que, se estima, les representa una disminución de sus ingresos del orden de los 20.000 millones de dólares al año. El año pasado, la Motion Picture Association logró bloquear 13 sitios dedicados a almacenar archivos de películas pirateadas.

También en la televisión

El fenómeno de la piratería se ha extendido a las más exitosas producciones de la televisión internacional. Productores como Amazon y HBO han visto muchas de sus propiedades en los mismos sitios en los que habitan los grandes estrenos de Hollywood.

Entre lo más pirateado del 2016 se destaca ‘Game of Thrones’, que lleva varios años en lo más alto del listado que publica anualmente el sitio Torrent Freak. Su productora, HBO, probablemente siga liderando esa lista después de que termine esa saga, pues ‘Westworld’, otra de sus producciones, terminó el año en un honroso tercer lugar. En la lista también se hallan éxitos como ‘The Walking Dead’ (en el segundo lugar), ‘The Flash’, ‘Arrow’ y ‘The Big Bang Theory’.

Apenas esta semana, la cadena de televisión pública rusa Pervy Kanal afirmó que fue víctima de piratas informáticos tras la difusión por internet del último episodio de la serie británica ‘Sherlock’. Lo más grave del asunto es que los piratas distribuyeron el capítulo a nivel mundial un día antes de la fecha de difusión prevista en la BBC.

El episodio de la popular serie de la cadena británica debía ser transmitido el lunes 14, después de la media noche (hora de Moscú), y a la misma hora que en el Reino Unido. Pero el episodio entero, doblado en ruso, fue difundido en internet el domingo y rápidamente copiado en diversos sitios.

Los expertos alertan que, además de las consideraciones éticas, el uso de sitios de descargas ilegales expone al usuario a códigos maliciosos que pueden cambiar la publicidad de un sitio por contenidos pornográficos o enviar falsas ventanas de emergencia del sistema operativo, como la detección de un virus que no existe. Incluso se han detectado casos de ‘ransomware’, un código maligno que secuestra datos del PC infectado para luego solicitar un pago a la víctima.

Oferta se diversifica

No todas las páginas piratas son iguales. Si se habla de descargas, hay versiones de muy baja calidad, grabadas en funciones de cine y, por lo general, con el sonido de la gente en la sala riéndose o hablando. Se les suele marcar como ‘camrip’. Las versiones de mejor calidad se marcan como ‘DVDscr’ o ‘BRscr’.

A esta oferta se suman los sitios que permiten ver las películas en línea, sin necesidad de descargarlas en su equipo.

TECNÓSFERA